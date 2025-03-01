Прем’єрка Італії скликає саміт за участі США, Європи та союзників

Джорджа Мелоні (Фото: Filippo Attili/EPA)

Найближчими годинами Італія запропонує партнерам негайний саміт за участю Сполучених Штатів, європейських країн і союзників після невдалої зустрічі президента Володимира Зеленського й американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, її слова наводить мовник Rai.News.

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"Потрібний негайний саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами та союзниками, щоб відверто поговорити про те, як ми маємо намір протистояти сьогоднішнім великим викликам, починаючи з України, яку ми разом захищали в останні роки, і тих, з якими нам потрібно буде протистояти в майбутньому", – сказала Мелоні.

Вона додала, що це пропозиція, яку Італія має намір зробити своїм партнерам у найближчі кілька годин.

Мелоні наголосила, що кожен "розкол Заходу робить усіх нас слабшими та сприяє тим, хто хоче бачити занепад нашої цивілізації".

"Не його сили чи впливу, а принципів, які його заснували, перш за все свободи. Розкол нікому не принесе користі", – резюмувала вона.

17 лютого у Парижі Макрон провів екстрений саміт лідерів країн Європи, щоб обговорити безпеку на континенті та російсько-українську війну.

19 лютого французький президент провів другий саміт лідерів у Парижі, на якому обговорювалися встановлення миру та гарантії безпеки для України.

25 лютого повідомлялося, що 2 березня у Британії європейські лідери обговорять спільні плани щодо оборони та безпеки.