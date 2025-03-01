Прем’єрка Італії скликає саміт за участі США, Європи та союзників
Найближчими годинами Італія запропонує партнерам негайний саміт за участю Сполучених Штатів, європейських країн і союзників після невдалої зустрічі президента Володимира Зеленського й американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, її слова наводить мовник Rai.News.
"Потрібний негайний саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами та союзниками, щоб відверто поговорити про те, як ми маємо намір протистояти сьогоднішнім великим викликам, починаючи з України, яку ми разом захищали в останні роки, і тих, з якими нам потрібно буде протистояти в майбутньому", – сказала Мелоні.
Вона додала, що це пропозиція, яку Італія має намір зробити своїм партнерам у найближчі кілька годин.
Мелоні наголосила, що кожен "розкол Заходу робить усіх нас слабшими та сприяє тим, хто хоче бачити занепад нашої цивілізації".
"Не його сили чи впливу, а принципів, які його заснували, перш за все свободи. Розкол нікому не принесе користі", – резюмувала вона.
- 17 лютого у Парижі Макрон провів екстрений саміт лідерів країн Європи, щоб обговорити безпеку на континенті та російсько-українську війну.
- 19 лютого французький президент провів другий саміт лідерів у Парижі, на якому обговорювалися встановлення миру та гарантії безпеки для України.
- 25 лютого повідомлялося, що 2 березня у Британії європейські лідери обговорять спільні плани щодо оборони та безпеки.