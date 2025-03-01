Премьер Италии созывает саммит с участием США, Европы и союзников

Джорджа Мэлони (Фото: Filippo Attili/EPA)

В ближайшие часы Италия предложит партнерам немедленный саммит с участием Соединенных Штатов, европейских стран и союзников после неудачной встречи президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее слова приводит вещатель Rai.News.

"Нужен немедленный саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками, чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены противостоять сегодняшним большим вызовам, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы, и тех, которым нам нужно будет противостоять в будущем", – сказала Мелони.

Она добавила, что это предложение, которое Италия намерена сделать своим партнерам в ближайшие несколько часов.

Мелони подчеркнула, что каждый "раскол Запада делает всех нас слабее и способствует тем, кто хочет видеть упадок нашей цивилизации".

"Не его силы или влияния, а принципов, которые его основали, прежде всего свободы. Раскол никому не принесет пользы", – резюмировала она.

17 февраля в Париже Макрон провел экстренный саммит лидеров стран Европы, чтобы обсудить безопасность на континенте и российско-украинскую войну.

19 февраля французский президент провел второй саммит лидеров в Париже, где обсуждались установление мира и гарантии безопасности для Украины.

25 февраля сообщалось, что 2 марта в Британии европейские лидеры обсудят совместные планы по обороне и безопасности.