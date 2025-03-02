Стармер извинился перед главами стран Балтии, что их не пригласили на саммит в Лондоне

Кир Стармер (Фото: TOLGA AKMEN/EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер извинился перед лидерами стран Балтии за то, что не пригласил их на саммит по безопасности и обороне в Лондоне. Об этом сообщила главный советник литовского президента Аста Скайсгирите в интервью общественному вещателю страны LRT.

Стармер же дистанционно пообщался с Науседой, премьером Латвии Эвикой Силинией и президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Президент Гитанас Науседа очень четко сказал: мы недовольны тем, что нас не пригласили в Лондон. А премьер-министр Соединенного Королевства, по правде говоря, начал свой разговор с извинений перед лидерами стран Балтии, заявив, что в следующий раз подобных вещей будут избегать", – рассказала Скайсгирите.

По ее словам, в ходе беседы обсуждалась резонансная встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

После разговора Науседа сообщил, что США и Украине следует вернуться за стол переговоров вместе с европейцами. Его советник отметила, что Стармер придерживается того же мнения.

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Она отметила, что во время разговора премьер Британии четко заявил, что Трамп хотел бы, чтобы Украина заключила мирное соглашение и чтобы после этого европейцы предоставили Украине гарантии безопасности.

Содержание этих гарантий политики не обсуждали.

"О миротворческих миссиях мы поговорим после мирного соглашения", – рассказала чиновница и отметила, что Стармер сообщил о готовности Британии и Франции возглавить такую коалицию.

Также страны Балтии и Соединенное Королевство согласились с тем, что необходимо сохранить и усилить санкции против РФ, а также использовать для восстановления Украины замороженные российские активы.

В воскресенье, 2 марта, Стармер проводит саммит по обороне и безопасности, в котором примут участие лидеры более 10 государств, а также представители НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.

Накануне телеканал Sky News со ссылкой на анонимного дипломата сообщал, что страны Балтии были "крайне недовольны" тем, что их не пригласили на саммит.