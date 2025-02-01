Уолтц: США продолжат давить на членов НАТО в вопросе увеличения расходов на оборону

Майк Уолтц (Фото: ЕРА)

США продолжат давить на страны-члены НАТО, чтобы те увеличили расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью The New York Post.

Он подчеркнул, что Трамп "абсолютно прав" в том, что требует от союзников в Европе больше инвестировать в оборону.

"С крупнейшим конфликтом на пороге со времен Второй мировой войны сейчас самое время для Европы продемонстрировать свою приверженность нашему альянсу, увеличив свои расходы по крайней мере до 5% ВВП. Мы продолжим вести прямые и откровенные переговоры, чтобы заставить членов НАТО увеличить свою долю бремени", — сказал Уолтц.

Спецпредставитель Трампа по особым миссиям Рик Гренелл отметил, что "подрыв НАТО" путем невыполнения своих обязательств попросту опасен.

Отмечается, что еще в 2014 году 32 члена НАТО согласились выделять 2% ВВП на оборону. Однако по состоянию на 2024 год восемь из них по-прежнему не выполняют своих обязательств.

Речь идет об Испании с 1% ВВП, Словении с 1,2% ВВП, Люксембурге с 1,29% ВВП, Бельгии с 1,3% ВВП, Канаде с 1,37% ВВП, Италии с 1,49% ВВП, Португалии с 1,55% ВВП и Хорватии с 1,81% ВВП.

23 января Трамп заявил, что намерен просить страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

27 января FT сообщала, что Литва и Эстония пообещали поднять расходы на оборону до 5% ВВП после давления со стороны Трампа.

В тот же день Генсек НАТО выступил за увеличение расходов на оборону и заявил, что "нужно наращивать усилия сейчас".