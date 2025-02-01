Волтц: США продовжать тиснути на членів НАТО у питанні збільшення видатків на оборону

Майк Волтц (Фото: ЕРА)

США продовжать тиснути на країни-члени НАТО задля збільшення витрат на оборону до 5% валового внутрішнього продукту. Про це заявив радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц в інтерв'ю The New York Post.

Він підкреслив, що Трамп "абсолютно правий" у тому, що вимагає від союзників у Європі більше інвестувати в оборону.

"З найбільшим конфліктом на порозі з часів Другої світової війни зараз саме час для Європи продемонструвати свою прихильність до нашого альянсу, збільшивши свої витрати принаймні до 5% ВВП. Ми продовжимо вести прямі та відверті переговори, щоб змусити членів НАТО збільшити свою частку тягаря" – сказав Волтц.

Спецпредставник Трампа з особливих місій Рік Гренелл зазначив, що "підрив НАТО" шляхом невиконання своїх зобов'язань просто небезпечний.

Зазначається, що ще у 2014 році 32 члени НАТО погодилися виділяти 2% ВВП на оборону. Однак станом на 2024 рік вісім із них, як і раніше, не виконують своїх зобов'язань.

Йдеться про Іспанію з 1% ВВП, Словенію з 1,2% ВВП, Люксембург з 1,29% ВВП, Бельгію з 1,3% ВВП, Канаду з 1,37% ВВП, Італію з 1,49% ВВП, Португалію з 1,55% ВВП та Хорватію з 1,81% ВВП.

23 січня Трамп заявив, що має намір просити країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

27 січня FT повідомляла, що Литва та Естонія пообіцяли підняти витрати на оборону до 5% ВВП після тиску з боку Трампа.

У той же день Генсек НАТО виступив за збільшення видатків на оборону і заявив, що "потрібно нарощувати зусилля зараз".