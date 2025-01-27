Генсек НАТО выступил за увеличение расходов на оборону: Нужно наращивать усилия сейчас

Марк Рютте и Луис Монтенегро (Фото: nato.int)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вслед за президентом США Дональдом Трампом выступил за увеличение расходов на оборону. Об этом он заявил во время выступления в Лиссабоне вместе с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро, передает Reuters.

"Чтобы сохранить силу НАТО, мы должны продолжать адаптироваться, а чтобы гарантировать нашу безопасность в будущем, нам также необходимо наращивать наши усилия сейчас. Это также означает, что нам нужно больше тратить на нашу оборону", – сказал генсек.

Рютте отметил, что установленная 10 лет назад цель в 2% валового внутреннего продукта (ВВП) недостаточна для решения "задач завтрашнего дня".

В то же время премьер Португалии подтвердил обещание страны достичь цели в 2% к 2029 году. Отмечается, что в 2023 году Португалия потратила 1,5% своего ВВП на обязательства перед НАТО.

23 января Трамп заявил, что намерен просить страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

27 января FT сообщала, что Литва и Эстония пообещали поднять расходы на оборону до 5% ВВП после давления со стороны Трампа.