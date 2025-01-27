FT: Две страны НАТО обещают поднять расходы на оборону после давления от Трампа

Отмечается, что на саммите в июне НАТО планирует поднять расходы на оборону до 3,5% ВВП, но Трамп настаивает на 5%

Военные НАТО (Фото: Depositphotos)

Две страны-члены НАТО согласились увеличить траты на оборону до 5% ВВП (внутреннего валового продукта) после заявления президента США Дональда Трампа. Речь идет об Эстонии и Литве, сообщает Financial Times.

В комментарии FT министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Европа сталкивается с "новой эрой". Страна намерена со следующего года и до 2030 года тратить на оборону от 5% до 6% ВВП, что примерно вдвое превышает нынешние расходы.

"Конечно, давление есть, и это хорошее и конструктивное давление со стороны нашего стратегического и самого крупного союзника в НАТО. Мы не можем игнорировать эти сообщения. Но это не единственная причина... Для нас жизненно важно иметь здесь реальные возможности для ведения войны", – отметил он.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также заявил, что страна намерена увеличить расходы на оборону с 3,7% сейчас до 5% ВВП. Отмечается, что это превышает расходы США по доле в объеме ее экономического производства.

"Наш ключевой партнер по безопасности при новом президенте послал четкий сигнал: расходы НАТО на оборону должны увеличиться. Мы знаем нашего противника, и я полностью согласен – наша цель должна быть 5%", – сказал Михал.

Сообщается, что НАТО планирует увеличить неофициальную цель по оборонным расходам на саммите в июне с нынешних 2% до 3 или 3,5%. Однако 23 января Трамп заявил, что хочет попросить союзников увеличить расходы до 5% ВВП.

Расходы на оборону стран-членов НАТО