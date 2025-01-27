FT: Две страны НАТО обещают поднять расходы на оборону после давления от Трампа
Две страны-члены НАТО согласились увеличить траты на оборону до 5% ВВП (внутреннего валового продукта) после заявления президента США Дональда Трампа. Речь идет об Эстонии и Литве, сообщает Financial Times.
В комментарии FT министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Европа сталкивается с "новой эрой". Страна намерена со следующего года и до 2030 года тратить на оборону от 5% до 6% ВВП, что примерно вдвое превышает нынешние расходы.
"Конечно, давление есть, и это хорошее и конструктивное давление со стороны нашего стратегического и самого крупного союзника в НАТО. Мы не можем игнорировать эти сообщения. Но это не единственная причина... Для нас жизненно важно иметь здесь реальные возможности для ведения войны", – отметил он.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также заявил, что страна намерена увеличить расходы на оборону с 3,7% сейчас до 5% ВВП. Отмечается, что это превышает расходы США по доле в объеме ее экономического производства.
"Наш ключевой партнер по безопасности при новом президенте послал четкий сигнал: расходы НАТО на оборону должны увеличиться. Мы знаем нашего противника, и я полностью согласен – наша цель должна быть 5%", – сказал Михал.
Сообщается, что НАТО планирует увеличить неофициальную цель по оборонным расходам на саммите в июне с нынешних 2% до 3 или 3,5%. Однако 23 января Трамп заявил, что хочет попросить союзников увеличить расходы до 5% ВВП.
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