Президент Финляндии объяснил, почему США не выйдут из НАТО за Трампа
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Соединенные Штаты не выйдут из НАТО, несмотря на угрозы главы страны Дональда Трампа. Такое мнение он высказал в интервью немецкому журналу Spiegel.
"Ни в одном другом альянсе США не могут так надежно и так дешево организовать свою безопасность и интересы в Европе. Поверьте, этот расчет работает для США, какими бы высокими ни были взносы других стран-членов НАТО", – заявил Стубб.
Президент Финляндии добавил, что настроен оптимистично, что через четыре года Альянс станет еще сильнее. Он не исключил, что тогда Украина тоже будет членом НАТО.
"Никогда не знаешь наверняка", – резюмировал Стубб.
- 19 ноября 2024 года Bloomberg писал, что Европе придется удвоить расходы на оборону из-за агрессии РФ и победы Трампа.
- 15 января 2025 года Туск заявил, что Европа могла бы в 10 раз превысить расходы России на оборону и укрепить защиту.