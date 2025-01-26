Президент Финляндии объяснил, почему США не выйдут из НАТО за Трампа
Александр Стубб (Фото: Kimmo Brandt/EPA)

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Соединенные Штаты не выйдут из НАТО, несмотря на угрозы главы страны Дональда Трампа. Такое мнение он высказал в интервью немецкому журналу Spiegel.

"Ни в одном другом альянсе США не могут так надежно и так дешево организовать свою безопасность и интересы в Европе. Поверьте, этот расчет работает для США, какими бы высокими ни были взносы других стран-членов НАТО", – заявил Стубб.

Президент Финляндии добавил, что настроен оптимистично, что через четыре года Альянс станет еще сильнее. Он не исключил, что тогда Украина тоже будет членом НАТО.

"Никогда не знаешь наверняка", – резюмировал Стубб.

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