Президент Фінляндії пояснив, чому США не вийдуть з НАТО за Трампа

Александр Стубб вважає, що через чотири роки Альянс буде ще сильнішим

Александр Стубб (Фото: Kimmo Brandt/EPA)

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Сполучені Штати не вийдуть з НАТО попри погрози очільника країни Дональда Трампа. Таку думку він висловив в інтерв’ю німецькому журналу Spiegel.

"У жодному іншому альянсі США не можуть так надійно і так дешево організувати свою безпеку та інтереси в Європі. Повірте, цей розрахунок працює для США, якими б високими не були внески інших країн-членів НАТО", – заявив Стубб.

Президент Фінляндії додав, що налаштований оптимістично, що через чотири роки Альянс стане ще сильнішим. Він не виключив, що тоді Україна також буде членом НАТО.

"Ніколи не знаєш напевно", – резюмував Стубб.

19 листопада 2024 року Bloomberg писав, що Європі доведеться подвоїти витрати на оборону через агресію РФ та перемогу Трампа.

15 січня 2025 року Туск заявив, що якби інші країни Європи вкладалися в обороноздатність на рівні з Польщею, то це б у десятеро перевищило витрати Росії на свою оборону.