Президент Фінляндії пояснив, чому США не вийдуть з НАТО за Трампа
Александр Стубб (Фото: Kimmo Brandt/EPA)

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Сполучені Штати не вийдуть з НАТО попри погрози очільника країни Дональда Трампа. Таку думку він висловив в інтерв’ю німецькому журналу Spiegel.

"У жодному іншому альянсі США не можуть так надійно і так дешево організувати свою безпеку та інтереси в Європі. Повірте, цей розрахунок працює для США, якими б високими не були внески інших країн-членів НАТО", – заявив Стубб.

Президент Фінляндії додав, що налаштований оптимістично, що через чотири роки Альянс стане ще сильнішим. Він не виключив, що тоді Україна також буде членом НАТО.

"Ніколи не знаєш напевно", – резюмував Стубб.

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