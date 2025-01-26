Президент Фінляндії пояснив, чому США не вийдуть з НАТО за Трампа
Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Сполучені Штати не вийдуть з НАТО попри погрози очільника країни Дональда Трампа. Таку думку він висловив в інтерв’ю німецькому журналу Spiegel.
"У жодному іншому альянсі США не можуть так надійно і так дешево організувати свою безпеку та інтереси в Європі. Повірте, цей розрахунок працює для США, якими б високими не були внески інших країн-членів НАТО", – заявив Стубб.
Президент Фінляндії додав, що налаштований оптимістично, що через чотири роки Альянс стане ще сильнішим. Він не виключив, що тоді Україна також буде членом НАТО.
"Ніколи не знаєш напевно", – резюмував Стубб.
- 19 листопада 2024 року Bloomberg писав, що Європі доведеться подвоїти витрати на оборону через агресію РФ та перемогу Трампа.
- 15 січня 2025 року Туск заявив, що якби інші країни Європи вкладалися в обороноздатність на рівні з Польщею, то це б у десятеро перевищило витрати Росії на свою оборону.