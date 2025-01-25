Фицо заявил, что Украина никогда не будет в НАТО, а вступить в ЕС будет проблематично

Роберт Фицо (Фото: facebook.com/robertficosk)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина никогда не будет в НАТО и Евросоюзе. Об этом сказал в программе словацкого радио, передает Aktuality.

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Словацкий премьер заявил, что Украина якобы находится сегодня "в ужасном состоянии" и зависит от "помощи всего мира".

По его словам, в случае достижения мирного соглашения между Россией и США Украина может потерять треть своих территорий. На подконтрольных Киеву регионах будут присутствовать иностранные войска, однако Украина никогда не вступит в НАТО и будет иметь огромные проблемы со вступлением в Евросоюз.

Также Фицо приветствует решение президента США Дональда Трампа о диалоге с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако он считает, что в случае изменения подхода США к помощи Украине, Европа не возьмет на себя больше ответственности.

"Я не согласен с тем, что ЕС возьмет на себя большую ответственность за поддержку Украины, если администрация Трампа решит изменить свой подход к Киеву", – сказал он.

16 января Зеленский назвал четыре страны, которые не видят Украину в НАТОна данный момент. Словакия среди них.

20 января психиатры написали письмо Фицо и просят его отставки. Премьер Словакии ответил.

25 января президент Зеленский поддержал многотысячные протесты в Словакии против политики Фицо и заявил, что "Братислава – не Москва".