"Братислава – не Москва". Зеленский поддержал многотысячные протесты против политики Фицо
Президент Владимир Зеленский поддержал многотысячные протесты против правительства премьера Роберта Фицо, охватившие города Словакии 24 января. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.
"Братислава – не Москва. Словакия – это Европа", – написал глава государства.
Накануне более чем в 20 словацких городах и за рубежом состоялись протесты против политики действующего правительства страны. В частности, на улицы Братиславы вышли более 60 000 человек.
Акции были организованы инициативой "Мир Украине". Там отмечали, что Словакия принадлежит Европе, а не России.
This is Bratislava tonight.— Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) January 24, 2025
Thousands of people demonstrating for a European Slovakia 🇸🇰🇪🇺 & against the pro-Kremlin policies of PM Fico.pic.twitter.com/8rEnALWKVP
- 20 января психиатры и психологи Словакии попросили отставки Фицо с должности премьера. Он обвинил их в злоупотреблении профессией.
- 21 января в Словакии оппозиция отозвала вотум недоверия парламенту Фицо, но она планирует новый.
- 22 января Фицо заявил, что якобы на территории страны действует экспертная группа, занимавшаяся "событиями в Грузии" и протестами на украинском Майдане. В связи с этим политик созвал заседание Совета безопасности страны. Фактически Фицо повторил российский нарратив о якобы "срежиссированности" событий Революции достоинства. А уже 24 января премьер обвинил Украину в якобы причастности к кибератакам на Словакию.