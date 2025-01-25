"Братислава – не Москва". Зеленский поддержал многотысячные протесты против политики Фицо

Акции протеста, состоявшиеся более чем в 20 городах Словакии и за рубежом, были организованы инициативой "Мир Украине"

Братислава (Фото: Juraj_Rizman/Х)

Президент Владимир Зеленский поддержал многотысячные протесты против правительства премьера Роберта Фицо, охватившие города Словакии 24 января. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.

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"Братислава – не Москва. Словакия – это Европа", – написал глава государства.

Накануне более чем в 20 словацких городах и за рубежом состоялись протесты против политики действующего правительства страны. В частности, на улицы Братиславы вышли более 60 000 человек.

Акции были организованы инициативой "Мир Украине". Там отмечали, что Словакия принадлежит Европе, а не России.