"Фицо – в Россию". В Словакии десятки тысяч людей митингуют против пророссийских властей

По данным организаторов, в столице страны Братиславе вышли около 60 000 человек

Протест в Братиславе (Фото: JAKUB GAVLAK/EPA)

На митинги против пророссийской политики действующей власти Словакии вышли десятки тысяч человек в стране и за границей. Об этом сообщает словацкое медиа Dennik N.

По данным организаторов, на акцию протеста в столице Словакии Братиславе вышли около 60 000 человек:

Фото: JAKUB GAVLAK / EPA

Фото: JAKUB GAVLAK / EPA

Фото: JAKUB GAVLAK / EPA

В то же время митинги с сотнями и тысячами участников проходят и в других горо В частности, в Прешове вышли 7500 человек, а в Нитре – до 5000. Утренняя демонстрация в Кошице собрала 15 000 человек. Также словаки протестуют и за границей.

Акции организует инициатива "Мир Украины", отмечающая, что Словакия принадлежит к Европе, а не к России.

Протестующие скандируют проевропейские лозунги, в частности, "Словакия – это Европа" и "Фицо – в Россию".

Это не первые протесты против правительства премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Так, 3 января в Словакии тысячи людей вышли на протесты против политика.

20 января психиатры и психологи Словакии попросили отставки Фицо с должности премьера. Он обвинил их в злоупотреблении профессией.

21 января в Словакии оппозиция отозвала вотум недоверия парламенту Фицо, но она планирует новый.

22 января Фицо заявил, что якобы на территории страны действует экспертная группа, занимавшаяся "событиями в Грузии" и протестами на украинском Майдане. В этой связи политик созвал заседание Совета безопасности страны. Фактически Фицо повторил российский нарратив о якобы "срежиссированности" событий Революции Достоинства. А уже 24 января премьер обвинил Украину в якобы причастности к кибер-атакам в Словакии.