"Фіцо – до Росії". У Словаччині десятки тисяч людей мітингують проти проросійської влади
Протест у Братиславі (Фото: JAKUB GAVLAK / EPA)

На мітинги проти проросійської політики чинної влади Словаччини вийшли десятки тисяч людей у країні та за кордоном. Про це повідомляє словацьке медіа Dennik N.

За даними організаторів, на акцію протесту у столиці Словаччини Братиславі вийшли близько 60 000 людей:

Фото: JAKUB GAVLAK / EPA
Фото: JAKUB GAVLAK / EPA
Фото: JAKUB GAVLAK / EPA
Фото: JAKUB GAVLAK / EPA
Фото: JAKUB GAVLAK / EPA
Фото: JAKUB GAVLAK / EPA

Водночас мітинги з сотнями та тисячами учасників проходять і в інших містах. Зокрема, у Пряшові вийшли 7500 осіб, а у Нітрі – до 5000. Ранкова демонстрація у Кошиці зібрала 15 000 людей. Також словаки протестують і за кордоном.

Акції організовує ініціатива "Мир Україні", яка наголошує, що Словаччина належить до Європи, а не до Росії.

Протестувальники скандують проєвропейські гасла, зокрема: "Словаччина – це Європа" та "Фіцо – до Росії".

Це не перші протести проти уряду прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Так, 3 січня у Словаччині тисячі людей вийшли на протести проти політика.

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