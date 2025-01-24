"Фіцо – до Росії". У Словаччині десятки тисяч людей мітингують проти проросійської влади

За даними організаторів, у столиці країни Братиславі вийшли близько 60 000 людей

Протест у Братиславі (Фото: JAKUB GAVLAK / EPA)

На мітинги проти проросійської політики чинної влади Словаччини вийшли десятки тисяч людей у країні та за кордоном. Про це повідомляє словацьке медіа Dennik N.

За даними організаторів, на акцію протесту у столиці Словаччини Братиславі вийшли близько 60 000 людей:

Фото: JAKUB GAVLAK / EPA

Фото: JAKUB GAVLAK / EPA

Фото: JAKUB GAVLAK / EPA

Водночас мітинги з сотнями та тисячами учасників проходять і в інших містах. Зокрема, у Пряшові вийшли 7500 осіб, а у Нітрі – до 5000. Ранкова демонстрація у Кошиці зібрала 15 000 людей. Також словаки протестують і за кордоном.

Акції організовує ініціатива "Мир Україні", яка наголошує, що Словаччина належить до Європи, а не до Росії.

Протестувальники скандують проєвропейські гасла, зокрема: "Словаччина – це Європа" та "Фіцо – до Росії".

Це не перші протести проти уряду прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Так, 3 січня у Словаччині тисячі людей вийшли на протести проти політика.

20 січня психіатри та психологи Словаччини попросили відставки Фіцо з посади прем'єра. Він звинуватив їх у зловживанні професією.

21 січня у Словаччині опозиція відкликала вотум недовіри парламенту Фіцо, але вона планує новий.

22 січня Фіцо заявив, що нібито на території країни діє експертна група, яка займалася "подіями в Грузії" та протестами на українському Майдані. У зв'язку з цим політик скликав засідання Ради безпеки країни. Фактично Фіцо повторив російський наратив про нібито "зрежисованість" подій Революції гідності. А вже 24 січня прем'єр звинуватив Україну у нібито причетності до кібератак на Словаччину.