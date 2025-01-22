Фіцо лякає "майданом" і скликає Раду безпеки Словаччини

Прем'єр заявив, що у Словаччині буцімто діє експертна група, що готує захоплення влади

Роберт Фіцо (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо скличе засідання Ради безпеки країни, аби розглянути інформацію від розвідувальної служби про нібито підготовку державного перевороту. Слова політика на пресконференції передає словацька суспільна агенція TASR.

За словами Фіцо, засідання Радбезу відбудеться у розширеному складі за участю президента Петера Пеллегріні та керівництва парламенту (усі з них належать до владної коаліції).

Прем'єр заявив, буцімто опозиція не хоче брати участь у чесній політичній боротьбі.

Політик стверджує, що на території Словаччини буцімто діє експертна група, котра займалася "подіями в Грузії" та протестами на українському Майдані. Політик зазначив, що за цією групою ведеться суворе спостереження.

Фіцо розповів, що ця група нібито планує закінчити мирний протест зайняттям урядових будівель, парламенту та президентського палацу.

"У нормальній демократичній державі, яка поважає верховенство права, сили безпеки вживають заходів, оскільки це є порушенням закону, або навіть порушенням Кримінального кодексу в деяких випадках. Сили, які призначені для цього, приходять і, звичайно, починають наводити порядок", – заявив прем'єр.

У цей момент, додав він, увімкнуться "всі телевізори світу" й покажуть зображення дій поліції, після чого відбудуться масові протести та захоплення влади в країни.

Слід зауважити, що фактично Фіцо повторив російський наратив про буцімто "зрежисованість" української Революції Гідності. Доказів існуванню вищезазначеної групи та її плану прем'єр не навів.