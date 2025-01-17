Фіцо запрошує Зеленського зустрітися у Давосі. Розкритикував опозицію, що поїхала до Києва

Прем'єр обіцяє заходи у відповідь, якщо не зміниться рішення України щодо припинення транзиту російського газу

Роберт Фіцо (Фото: Facebook політика)

Словаччина пропонує провести спільні переговори з президентом Володимиром Зеленським під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі 21 січня. Про це повідомляє прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо за результатами своєї телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

За словами Фіцо, розмова відбувалася на прохання німецької сторони, її темою були постачання та транзит газу.

Прем'єр Словаччини зазначає, що повторив Шольцу "принципові позиції словацького уряду", й заявив, що рішення Зеленського про припинення транзиту російського газу нібито "завдає багатомільярдної шкоди усьому Євросоюзу".

"Якщо рішення президента Зеленського не зміниться, Словаччина вживе заходів у відповідь", – стверджує Фіцо, не уточнюючи, про які саме заходи йдеться.

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Також прем'єр повідомив канцлеру, що уже впродовж декількох днів словацька сторона пропонує провести спільні переговори з Зеленським 21 січня у Давосі, де будуть присутні обидва політики.

Фіцо назвав "дитячим" запрошення від Зеленського до Києва й зазначив, що президент України наразі не відповів на пропозицію зустрітися на Всесвітньому форумі.

"Наша зустріч у Давосі може переломити майбутнє словацько-українських відносин", – вважає політик.

Стосовно візиту словацької опозиції до Києва прем'єр заявив, що ті нібито "сліпо і некритично стоять на українському боці та ставлять українські інтереси над інтересами Словаччини".

Також Фіцо стверджує, що опозиціонери у разі приходу до влади буцімто обіцяли Зеленському "підтримку членства України в НАТО та присутність словацьких військових на території України у складі Збройних сил Заходу, спрямованих проти Росії". Доказів своїм словам прем'єр не навів, офіційно про такі домовленості не повідомлялося.

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