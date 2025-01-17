Фицо приглашает Зеленского встретиться в Давосе. Раскритиковал оппозицию, поехавшую в Киев
Словакия предлагает провести совместные переговоры с президентом Владимиром Зеленским в ходе Всемирного экономического форума в Давосе 21 января. Об этом сообщает премьер-министр страны Роберт Фицо по результатам своего телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем.
По словам Фицо, разговор проходил по просьбе немецкой стороны, ее темой были поставки и транзит газа.
Премьер Словакии отмечает, что повторил Шольцу "принципиальные позиции словацкого правительства", и заявил, что решение Зеленского о прекращении транзита российского газа якобы "наносит многомиллиардный ущерб всему Евросоюзу".
"Если решение президента Зеленского не изменится, Словакия предпримет ответные меры", – утверждает Фицо, не уточняя, о каких именно мерах идет речь.
Также премьер сообщил канцлеру, что уже в течение нескольких дней словацкая сторона предлагает провести совместные переговоры с Зеленским 21 января в Давосе, где будут присутствовать оба политика.
Фицо назвал "детским" приглашение от Зеленского в Киев и отметил, что президент Украины не ответил на предложение встретиться на Всемирном форуме.
"Наша встреча в Давосе может преломить будущее словацко-украинских отношений", – считает политик.
Относительно визита словацкой оппозиции в Киев премьер заявил, что те якобы "слепо и некритически стоят на украинской стороне и ставят украинские интересы над интересами Словакии".
Также Фицо утверждает, что оппозиционеры в случае прихода к власти якобы обещали Зеленскому "поддержку членства Украины в НАТО и присутствие словацких военных на территории Украины в составе Вооруженных сил Запада, направленных против России". Доказательств своим словам премьер не привел, официально о таких договоренностях не сообщалось.
Ранее, 13 января, премьер Словакии Фицо пригласил Зеленского на переговоры о транзите российского газа недалеко от границы с Украиной. В ответ президент Украины пригласил словацкого премьера в Киев 17 января. Однако вице-спикер словацкого парламента Тибор Гаспар заявил, что премьер Словакии не приедет в Украину.
Уже 16 января Фицо заявил, что может встретиться с Зеленским в ближайшие дни, но конкретная дата еще не определена.
- 17 января Зеленский встретился с оппозиционными словацкими депутатами. Словацкий политик Шимечко поблагодарил ВСУ и украинский народ за "смелость в защите своей родины и всей Европы".