Фицо приглашает Зеленского встретиться в Давосе. Раскритиковал оппозицию, поехавшую в Киев

Премьер обещает ответные меры, если не изменится решение Украины о прекращении транзита российского газа

Роберт Фицо (Фото: Facebook политика)

Словакия предлагает провести совместные переговоры с президентом Владимиром Зеленским в ходе Всемирного экономического форума в Давосе 21 января. Об этом сообщает премьер-министр страны Роберт Фицо по результатам своего телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По словам Фицо, разговор проходил по просьбе немецкой стороны, ее темой были поставки и транзит газа.

Премьер Словакии отмечает, что повторил Шольцу "принципиальные позиции словацкого правительства", и заявил, что решение Зеленского о прекращении транзита российского газа якобы "наносит многомиллиардный ущерб всему Евросоюзу".

"Если решение президента Зеленского не изменится, Словакия предпримет ответные меры", – утверждает Фицо, не уточняя, о каких именно мерах идет речь.

Читайте также Газовый скандал со Словакией. Фицо обещает ветировать военную помощь Украине на уровне ЕС

Также премьер сообщил канцлеру, что уже в течение нескольких дней словацкая сторона предлагает провести совместные переговоры с Зеленским 21 января в Давосе, где будут присутствовать оба политика.

Фицо назвал "детским" приглашение от Зеленского в Киев и отметил, что президент Украины не ответил на предложение встретиться на Всемирном форуме.

"Наша встреча в Давосе может преломить будущее словацко-украинских отношений", – считает политик.

Относительно визита словацкой оппозиции в Киев премьер заявил, что те якобы "слепо и некритически стоят на украинской стороне и ставят украинские интересы над интересами Словакии".

Также Фицо утверждает, что оппозиционеры в случае прихода к власти якобы обещали Зеленскому "поддержку членства Украины в НАТО и присутствие словацких военных на территории Украины в составе Вооруженных сил Запада, направленных против России". Доказательств своим словам премьер не привел, официально о таких договоренностях не сообщалось.