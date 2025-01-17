До Зеленського замість Фіцо приїхала словацька опозиція

Парламентар Шимечка подякував ЗСУ та українському народу за "сміливість у захисті своєї батьківщини та всієї Європи"

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся з опозиційними словацькими депутатами. Напередодні він запрошував до Києва прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо, але той так і не приїхав.

"Пʼятниця. Чекав одного лідера Словаччини – приїхав інший. Хороша була зустріч зі словацькими парламентарями. Делегація на чолі з Міхалом Шимечкою. Дуже конкретно й конструктивно поговорили", – написав голова держави.

Він зазначив, що Україна вдячна словацькому народу за підтримку й готова до відкритого та взаємовигідного діалогу з усіх питань, серед іншого енергетичних.

Зеленський зауважив, що такий діалог повинен зміцнювати Україну та Словаччину, а не Москву.

"Я радий, що ми можемо знайти порозуміння зі словацькою стороною та дати належні відповіді на питання у сфері енергетичної безпеки й геополітичної визначеності", – заявив український лідер.

Під час зустрічі окрему увагу сторони приділили підтримці України на шляху до Європейського Союзу і НАТО, а також питанню гарантій безпеки, передає Офіс президента.

Словацький політик Шимечка подякував ЗСУ та українському народу за "сміливість у захисті своєї батьківщини та всієї Європи".

"Дуже багато людей у Словаччині цінують це надзвичайно сильно. Вони моляться за Україну – безпечну, суверенну, яка живе в мирі та входить до Європейського Союзу", – заявив словацький опозиційний політик.

Також він відзначив важливість членства України у ЄС та зміцнення українсько-словацьких відносин.

Раніше, 13 січня, прем'єр Словаччини Фіцо запросив Зеленського на переговори про транзит російського газу неподалік кордону з Україною. У відповідь президент України запросив словацького прем'єра до Києва 17 січня. Проте віцеспікер словацького парламенту Тібор Гаспар заявив, що прем'єр Словаччини не приїде до України.

Уже 16 січня Фіцо заявив, що може зустрітися з Зеленським найближчими днями, але конкретна дата ще не визначена.