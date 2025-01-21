У Словаччині опозиція відкликала вотум недовіри парламенту Фіцо, але вже планує новий
Опозиція Словаччини відкликала вотум недовіри парламенту, спрямований на розпуск кабінету прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Парламент навіть не проголосував це питання, повідомив віце-спікер парламенту Петер Жига, повідомляє Koktejl.
Фіцо запропонував зробити сесію закритою, пославшись на те, що він розголошував конфіденційну інформацію, пов'язану з дестабілізацією країни. Проте опозиція опротестувала перебіг переговорів, оскільки хотіла належного громадського обговорення пропозиції та помилок уряду.
Представники опозиції заявили, що "найближчим часом" хочуть зібрати підписи для скликання чергового засідання з відставки уряду.
- 3 січня у Словаччині тисячі людей вийшли на протести проти прем'єра Фіцо.
- 20 січня психіатри та психологи Словаччини попросили відставки Фіцо з посади прем'єра. Він звинуватив їх у зловживанні професією.