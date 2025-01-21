У Словаччині опозиція відкликала вотум недовіри парламенту Фіцо, але вже планує новий

Опозиція не погодилася проводити засідання та обговорення у закритому форматі

Роберт Фіцо (скриншот відео)

Опозиція Словаччини відкликала вотум недовіри парламенту, спрямований на розпуск кабінету прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Парламент навіть не проголосував це питання, повідомив віце-спікер парламенту Петер Жига, повідомляє Koktejl.

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Фіцо запропонував зробити сесію закритою, пославшись на те, що він розголошував конфіденційну інформацію, пов'язану з дестабілізацією країни. Проте опозиція опротестувала перебіг переговорів, оскільки хотіла належного громадського обговорення пропозиції та помилок уряду.

Представники опозиції заявили, що "найближчим часом" хочуть зібрати підписи для скликання чергового засідання з відставки уряду.