Зеленський: Фіцо може поїхати в Давос, але опинитися десь у Сочі
Президент Володимир Зеленський заявив, що не може нічого планувати зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, оскільки той "може поїхати в Давос, але опинитися десь у Сочі". Про це голова держави розповів у коментарі Bloomberg.
"Ми не знаємо, хто купує йому [Фіцо] квитки, оскільки він постійно пропускає місця призначення", – заявив Зеленський.
Напередодні Фіцо повідомив, що словацька сторона в останні дні запрошує Зеленського зустрітися 21 січня у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму.
Раніше, 13 січня, прем'єр Словаччини запросив Зеленського на переговори про транзит російського газу неподалік кордону з Україною.
У відповідь президент запросив прем'єра до Києва 17 січня. Проте віцеспікер словацького парламенту Тібор Гаспар заявив, що прем'єр Словаччини не приїде до України.
Уже 16 січня Фіцо заявив, що може зустрітися з Зеленським найближчими днями, але конкретна дата ще не визначена.
17 січня Зеленський замість Фіцо зустрівся у Києві з опозиційними словацькими депутатами. Словацький політик Міхал Шимечка, який очолював делегацію, подякував ЗСУ та українському народу за "сміливість у захисті своєї батьківщини та всієї Європи".
Шимечка є лідером партії Прогресивна Словаччина. Bloomberg з посиланням на останні опитування пише, що ця політична сила має 23% підтримки, а партія Фіцо лише 20%. Словацька опозиція об'єдналася проти зовнішньої політики прем'єра, яка, на їхню думку, штовхає країну до ізоляції.
- 1 січня 2025 року закінчилася дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною та Росією.
- Вже 2 січня Фіцо почав погрожувати, що Словаччина скоротить підтримку українців у країні після припинення транзиту газу. 12 січня він заявив, що накладе вето на майбутній пакет військової допомоги Україні від європейських союзників.
- 11 січня Фіцо назвав Зеленського "жебраком" і "ненадійним партнером", на відміну від Росії, "яка ніколи не обманювала Словаччину". Того самого дня він заявив, що Путін пообіцяв знайти нові шляхи постачання газу до Словаччини.