Зеленський: Фіцо може поїхати в Давос, але опинитися десь у Сочі
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що не може нічого планувати зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, оскільки той "може поїхати в Давос, але опинитися десь у Сочі". Про це голова держави розповів у коментарі Bloomberg.

"Ми не знаємо, хто купує йому [Фіцо] квитки, оскільки він постійно пропускає місця призначення", – заявив Зеленський.

Напередодні Фіцо повідомив, що словацька сторона в останні дні запрошує Зеленського зустрітися 21 січня у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму.

Раніше, 13 січня, прем'єр Словаччини запросив Зеленського на переговори про транзит російського газу неподалік кордону з Україною.

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У відповідь президент запросив прем'єра до Києва 17 січня. Проте віцеспікер словацького парламенту Тібор Гаспар заявив, що прем'єр Словаччини не приїде до України.

Уже 16 січня Фіцо заявив, що може зустрітися з Зеленським найближчими днями, але конкретна дата ще не визначена.

17 січня Зеленський замість Фіцо зустрівся у Києві з опозиційними словацькими депутатами. Словацький політик Міхал Шимечка, який очолював делегацію, подякував ЗСУ та українському народу за "сміливість у захисті своєї батьківщини та всієї Європи".

Шимечка є лідером партії Прогресивна Словаччина. Bloomberg з посиланням на останні опитування пише, що ця політична сила має 23% підтримки, а партія Фіцо лише 20%. Словацька опозиція об'єдналася проти зовнішньої політики прем'єра, яка, на їхню думку, штовхає країну до ізоляції.

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