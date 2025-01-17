Зеленский: Фицо может поехать в Давос, но оказаться где-то в Сочи

"Мы не знаем, кто покупает ему [премьеру Словакии] билеты, поскольку он постоянно пропускает места назначения", – заявил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не может ничего планировать со словацким премьер-министром Робертом Фицо, поскольку тот "может уехать в Давос, но оказаться где-нибудь в Сочи". Об этом глава государства рассказал в комментарии Bloomberg.

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"Мы не знаем, кто покупает ему [Фицо] билеты, поскольку он постоянно пропускает места назначения", – заявил Зеленский.

Накануне Фицо сообщил, что словацкая сторона в последние дни приглашает Зеленского встретиться 21 января в Давосе во время Всемирного экономического форума.

Ранее, 13 января, премьер Словакии пригласил Зеленского на переговоры о транзите российского газа недалеко от границы с Украиной.

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В ответ президент пригласил премьера в Киев 17 января. Однако вицеспикер словацкого парламента Тибор Гаспар заявил, что премьер Словакии не приедет в Украину.

Уже 16 января Фицо заявил, что может встретиться с Зеленским в ближайшие дни, но конкретная дата еще не определена.

17 января Зеленский вместо Фицо встретился в Киеве с оппозиционными словацкими депутатами. Возглавлявший делегацию словацкий политик Михал Шимечко поблагодарил ВСУ и украинский народ за "смелость в защите своей родины и всей Европы".

Шимечко является лидером партии Прогрессивная Словакия. Bloomberg со ссылкой на последние опросы пишет, что эта политическая сила имеет 23% поддержки, а партия Фицо только 20%. Словацкая оппозиция объединилась против внешней политики премьера, по их мнению, толкающей страну к изоляции.

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