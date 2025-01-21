В Словакии оппозиция отозвала вотум недоверия парламенту Фицо, но уже планирует новый
Оппозиция Словакии отозвала вотум недоверия парламенту, направленный на роспуск кабинета премьер-министра Роберта Фицо. Парламент даже не проголосовал этот вопрос, сообщил вице-спикер парламента Петер Жига, передает Koktejl.
Фицо предложил сделать сессию закрытой, сославшись на то, что он разглашал конфиденциальную информацию, связанную с дестабилизацией страны. Однако оппозиция опротестовала ход переговоров, так как хотела надлежащего общественного обсуждения предложения и ошибок правительства.
Представители оппозиции заявили, что "в ближайшем будущем" хотят собрать подписи для созыва очередного заседания по отставке правительства.
- 3 января в Словакии тысячи людей вышли на протесты против премьера Фицо.
- 20 января психиатры и психологи Словакии попросили отставки Фицо с поста премьера. Он обвинил их в злоупотреблении профессией.