В Словакии оппозиция отозвала вотум недоверия парламенту Фицо, но уже планирует новый

Оппозиция не согласилась проводить заседание и обсуждение в закрытом формате

Роберт Фицо (скриншот видео)

Оппозиция Словакии отозвала вотум недоверия парламенту, направленный на роспуск кабинета премьер-министра Роберта Фицо. Парламент даже не проголосовал этот вопрос, сообщил вице-спикер парламента Петер Жига, передает Koktejl.

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Фицо предложил сделать сессию закрытой, сославшись на то, что он разглашал конфиденциальную информацию, связанную с дестабилизацией страны. Однако оппозиция опротестовала ход переговоров, так как хотела надлежащего общественного обсуждения предложения и ошибок правительства.

Представители оппозиции заявили, что "в ближайшем будущем" хотят собрать подписи для созыва очередного заседания по отставке правительства.