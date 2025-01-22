Фицо пугает "майданом" и созывает Совет безопасности Словакии

Премьер заявил, что в Словакии якобы действует экспертная группа, готовящая захват власти

Роберт Фицо (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созовет заседание Совбеза страны, чтобы рассмотреть информацию от разведывательной службы о якобы подготовке государственного переворота. Слова политика на пресс-конференции передает словацкое общественное агентство TASR.

По словам Фицо, заседание Совбеза состоится в расширенном составе с участием президента Петера Пеллегрини и руководства парламента (все из них принадлежат к властной коалиции).

Премьер заявил, что оппозиция не хочет участвовать в честной политической борьбе.

Политик утверждает, что на территории Словакии действует экспертная группа, которая занималась "событиями в Грузии" и протестами на украинском Майдане. Политик отметил, что за этой группой ведется строгое наблюдение.

Фицо рассказал, что эта группа планирует закончить мирный протест занятием правительственных зданий, парламента и президентского дворца.

"В нормальном демократическом государстве, уважающем верховенство права, силы безопасности принимают меры, поскольку это является нарушением закона, или даже нарушением Уголовного кодекса в некоторых случаях. Силы, предназначенные для этого, приходят и, конечно, начинают наводить порядок", - заявил премьер.

В этот момент, добавил он, включятся "все телевизоры мира" и покажут изображение действий полиции, после чего последуют массовые протесты и захват власти в страны.

Следует заметить, что фактически Фицо повторил российский нарратив о якобы "срежиссированности" украинской Революции Достоинства. Доказательств существованию вышеупомянутой группы и плана премьер не привел.