Фицо пугает "майданом" и созывает Совет безопасности Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созовет заседание Совбеза страны, чтобы рассмотреть информацию от разведывательной службы о якобы подготовке государственного переворота. Слова политика на пресс-конференции передает словацкое общественное агентство TASR.
По словам Фицо, заседание Совбеза состоится в расширенном составе с участием президента Петера Пеллегрини и руководства парламента (все из них принадлежат к властной коалиции).
Премьер заявил, что оппозиция не хочет участвовать в честной политической борьбе.
Политик утверждает, что на территории Словакии действует экспертная группа, которая занималась "событиями в Грузии" и протестами на украинском Майдане. Политик отметил, что за этой группой ведется строгое наблюдение.
Фицо рассказал, что эта группа планирует закончить мирный протест занятием правительственных зданий, парламента и президентского дворца.
"В нормальном демократическом государстве, уважающем верховенство права, силы безопасности принимают меры, поскольку это является нарушением закона, или даже нарушением Уголовного кодекса в некоторых случаях. Силы, предназначенные для этого, приходят и, конечно, начинают наводить порядок", - заявил премьер.
В этот момент, добавил он, включятся "все телевизоры мира" и покажут изображение действий полиции, после чего последуют массовые протесты и захват власти в страны.
Следует заметить, что фактически Фицо повторил российский нарратив о якобы "срежиссированности" украинской Революции Достоинства. Доказательств существованию вышеупомянутой группы и плана премьер не привел.
- 3 января в Словакии тысячи человек вышли на протесты против премьера Фицо.
- 13 января, премьер Словакии Фицо пригласил Зеленского на переговоры о транзите российского газа недалеко от границы с Украиной. В ответ президент Украины пригласил словацкого премьера в Киев 17 января.
- Однако в этот день президент Зеленский вместо Фицо встретился в Киеве с оппозиционными словацкими депутатами. Фицо заявил, что оппозиция якобы ставит интересы выше словацких. В частности он утверждал, что оппозиционеры в случае прихода к власти якобы обещали Зеленскому "поддержку членства Украины в НАТО и присутствие словацких военных на территории Украины в составе Вооруженных сил Запада, направленных против России".
- 20 января психиатры и психологи Словакии попросили отставки Фицо с должности премьера. Он обвинил его в злоупотреблении профессией.
- 21 января в Словакии оппозиция отозвала вотум недоверия парламенту Фицо, но она планирует новый.