"Братислава – не Москва". Зеленський підтримав багатотисячні протести проти політики Фіцо
Братислава (Фото: Juraj_Rizman/Х)

Президент Володимир Зеленський підтримав багатотисячні протести проти уряду прем'єра Роберта Фіцо, які охопили міста Словаччини 24 січня. Відповідний допис він опублікував у X.

"Братислава – не Москва. Словаччина – це Європа", – написав глава держави.

Напередодні у понад 20 словацьких містах та за кордоном відбулися протести проти політики чинного уряду країни. Зокрема, на вулиці Братислави вийшли понад 60 000 людей.

Акції були організовані ініціативою "Мир Україні". Там наголошували, що Словаччина належить до Європи, а не до Росії.

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