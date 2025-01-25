"Братислава – не Москва". Зеленський підтримав багатотисячні протести проти політики Фіцо
Президент Володимир Зеленський підтримав багатотисячні протести проти уряду прем'єра Роберта Фіцо, які охопили міста Словаччини 24 січня. Відповідний допис він опублікував у X.
"Братислава – не Москва. Словаччина – це Європа", – написав глава держави.
Напередодні у понад 20 словацьких містах та за кордоном відбулися протести проти політики чинного уряду країни. Зокрема, на вулиці Братислави вийшли понад 60 000 людей.
Акції були організовані ініціативою "Мир Україні". Там наголошували, що Словаччина належить до Європи, а не до Росії.
This is Bratislava tonight.— Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) January 24, 2025
Thousands of people demonstrating for a European Slovakia 🇸🇰🇪🇺 & against the pro-Kremlin policies of PM Fico. pic.twitter.com/8rEnALWKVP
- 20 січня психіатри та психологи Словаччини попросили відставки Фіцо з посади прем'єра. Він звинуватив їх у зловживанні професією.
- 21 січня у Словаччині опозиція відкликала вотум недовіри парламенту Фіцо, але вона планує новий.
- 22 січня Фіцо заявив, що нібито на території країни діє експертна група, яка займалася "подіями в Грузії" та протестами на українському Майдані. У зв'язку з цим політик скликав засідання Ради безпеки країни. Фактично Фіцо повторив російський наратив про нібито "зрежисованість" подій Революції гідності. А вже 24 січня прем'єр звинуватив Україну в нібито причетності до кібератак на Словаччину.