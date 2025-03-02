"Как гарантию Украине рассматривают механизмы НАТО". Первые результаты саммита в Лондоне

Решения по санкциям против РФ "будут оставаться на столе, пока не будет установлен устойчивый мир"

Фото: Офис президента

Как одну из гарантий безопасности для Украины партнеры рассматривают привлечение механизмов Североатлантического договора НАТО. Об этом и других результатах саммита лидеров в Лондоне сообщили в Офисе президента.

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"Кроме того есть четкая позиция, что основой потенциального перемирия обязательно должны быть сильные гарантии безопасности. В частности, рассматривают возможность привлечения механизмов Североатлантического договора как одной из гарантий безопасности и усиление украинской армии", – говорится в сообщении.

Не уточняется, о каких механизмах договора идет речь, но, среди прочего, в документе есть статья о коллективной безопасности, согласно которой нападение на одного члена Альянса автоматически является нападением на всех.

Также лидеры обсудили продолжение финансовой поддержки украинской оборонной промышленности, в частности, речь идет об инвестициях во внутреннее производство оружия, а также увеличении расходов на оборонную промышленность Европы.

Решения по санкциям против РФ "будут оставаться на столе, пока не будет установлен устойчивый мир". Это относится и к замороженным российским активам.

Начало перемирия должно начаться с обмена пленными и возвращения детей – этот шаг должен продемонстрировать "настоящее намерение России насчет мира", передает ОП.

Кроме этого, политики обсудили важность роли Соединенных Штатов для "обеспечения достаточной поддержки и совместной работы ради окончания войны и трансатлантического единства".

Будет продолжена работа по разработке "конкретного плана" на основе предложений Франции и Великобритании. Премьер Соединенного Королевства Кир Стармер анонсировал, что над документом будут работать вместе с Украиной и после согласования представят его США.

Следующая встреча ожидается "в ближайшее время", на ней должен быть представлен новый усиленный оборонный план для Европы.

"Единство Европы – на очень высоком уровне, которого давно не было", – написал о саммите президент Владимир Зеленский.