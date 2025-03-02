В ФРГ хотят создать два фонда для обороны и инфраструктуры на сотни миллиардов – Reuters

Над этим работают три политсилы, которые могут сформировать коалиционное правительство, рассказали источники медиа

Фридрих Мерц (Фото: Hannibal Hanschke / EPA)

Немецкие партии, ведущие переговоры о формировании нового правительства, рассматривают возможность быстро создать два специальных фонда для обороны и инфраструктуры, потенциально оцениваемых в сотни миллиардов евро. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на троих информированных анонимных собеседников.

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Экономисты, консультирующие партии, оценивают, что для оборонного фонда нужно около 400 млрд евро, а для инфраструктурного – от 400 до 500 млрд, рассказали источники.

По их словам, "горячая встреча" президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме "усилила в Берлине ощущение срочной потребности действовать быстрее" по расходам на оборону Германии и Украины.

Reuters отмечает, что 28 февраля высокопоставленные представители консерваторов и социал-демократов начали предварительные переговоры о формировании коалиционного правительства в надежде, что вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц сформирует кабинет министров к Пасхе (20 апреля).

Собеседники медиа отметили: есть надежда, что вышеупомянутые фонды будут согласованы в марте, еще во время работы нынешнего парламента.

По их словам, создание двух спецфондов обсуждается тремя партиями и политсилы работают над деталями. Речь идет о Христианско-демократическом союзе и Христианско-социальном союзе (блок консерваторов, победивших на последних выборах), а также Социал-демократической партии Германии, в которую входит действующий канцлер Олаф Шольц и которая заняла третье место на выборах.

Источники добавили, что пока не приняты окончательные решения относительно фондов.

Партии отказались от комментариев, ссылаясь на конфиденциальность переговоров.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что Мерц начал обсуждение по созданию нового фонда на сумму 200 млрд евро для увеличения расходов на оборону и помощь Украине.

Президент Франции Макрон заявил, что на экстренном саммите Евросовета 6 марта может быть принято решение о "колоссальном финансировании" обороны, что, вероятно, соответствует сотням миллиардов евро.