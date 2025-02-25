Россию не примут обратно в G7 – министр финансов Германии

По словам Йорга Кукиса, такое предложение не найдет необходимой поддержки

Йорг Кукис (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Министр финансов Германии Йорг Кукис не считает возможным возвращение России в G7, как того хотел бы президент США Дональд Трамп. Об этом он сказал в интервью Reuters.

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Вероятное предложение Трампа о возвращении России, по словам Кукиса, не получит необходимой полной поддержки.

"Осуждение Большой семеркой агрессивной войны России является очень четким, особенно в третью годовщину жестокой атаки России", – сказал немецкий чиновник.

Также Кукис заявил, что G7 может обсудить давние предложения использовать замороженные в Европе $300 млрд российских активов для восстановления Украины, но соответствующие дискуссии только начинаются и об этом еще может быть рано говорить.

12 февраля Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По словам президента США, они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга".

13 февраля Трамп заявил о желании вернуть Россию в G7 и назвал ее исключение ошибкой.

После этого, 20 февраля, стало известно о том, что США выступают против фразы "российская агрессия" в заявлении G7 к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.