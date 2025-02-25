Росію не приймуть назад до G7 – міністр фінансів Німеччини

За словами Йорга Кукіса, така пропозиція не знайде необхідної підтримки

Йорг Кукіс (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс не вважає можливим повернення Росії до G7, як того хотів би президент США Дональд Трамп. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

Ймовірна пропозиція Трампа про повернення Росії, за словами Кукіса, не отримає необхідної одностайної підтримки.

"Засудження Великою сімкою агресивної війни Росії є дуже чітким, особливо в третю річницю жорстокої атаки Росії", – сказав німецький урядовець.

Також Кукіс заявив, що G7 може обговорити давні пропозиції використати заморожені у Європі $300 млрд російських активів для відновлення України, але відповідні дискусії тільки починаються і про це ще може бути рано говорити.