Росію не приймуть назад до G7 – міністр фінансів Німеччини
Йорг Кукіс (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс не вважає можливим повернення Росії до G7, як того хотів би президент США Дональд Трамп. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

Ймовірна пропозиція Трампа про повернення Росії, за словами Кукіса, не отримає необхідної одностайної підтримки.

"Засудження Великою сімкою агресивної війни Росії є дуже чітким, особливо в третю річницю жорстокої атаки Росії", – сказав німецький урядовець.

Також Кукіс заявив, що G7 може обговорити давні пропозиції використати заморожені у Європі $300 млрд російських активів для відновлення України, але відповідні дискусії тільки починаються і про це ще може бути рано говорити.

  • 12 лютого Трамп провів телефонну розмову з Путіним. За словами президента США, вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного".
  • 13 лютого Трамп заявив про бажання повернути Росію в G7 і назвав її виключення помилкою.
  • Після цього, 20 лютого, стало відомо про те, що США виступають проти фрази "російська агресія" у заяві G7 до третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ до України.
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