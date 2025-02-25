Росію не приймуть назад до G7 – міністр фінансів Німеччини
Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс не вважає можливим повернення Росії до G7, як того хотів би президент США Дональд Трамп. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.
Ймовірна пропозиція Трампа про повернення Росії, за словами Кукіса, не отримає необхідної одностайної підтримки.
"Засудження Великою сімкою агресивної війни Росії є дуже чітким, особливо в третю річницю жорстокої атаки Росії", – сказав німецький урядовець.
Також Кукіс заявив, що G7 може обговорити давні пропозиції використати заморожені у Європі $300 млрд російських активів для відновлення України, але відповідні дискусії тільки починаються і про це ще може бути рано говорити.
- 12 лютого Трамп провів телефонну розмову з Путіним. За словами президента США, вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного".
- 13 лютого Трамп заявив про бажання повернути Росію в G7 і назвав її виключення помилкою.
- Після цього, 20 лютого, стало відомо про те, що США виступають проти фрази "російська агресія" у заяві G7 до третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ до України.