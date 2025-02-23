"Мы не ищем свободы и мира на коленях у Путина". Мерц снова отверг сотрудничество с АдГ
Лидер немецких консерваторов, побеждающих на выборах, Фридрих Мерц заявил, что стремится к независимости Европы от США и снова отверг возможность сотрудничества с пророссийской ультраправой партией "Альтернатива для Германии". Слова политика передает вещатель Deutsche Welle.
"Для меня абсолютным приоритетом будет укрепление Европы шаг за шагом, чтобы мы добились независимости от США", – рассказал Мерц.
Он убежден, что администрация президента США Дональда Трампа "в значительной степени безразлична" к судьбе Европы.
Кроме этого, политик сравнил вмешательство правительства Штатов в избирательную кампанию с манипуляциями со стороны России. До выборов американский миллиардер и чиновник Илон Маск поддерживал Альтернативу для Германии (АдГ). За неделю до голосования вице – президент США Джей Ди Вэнс встретился с лидером политсилы.
В то же время, Трамп поздравил консерваторов с победой на выборах.
Между тем, после голосования, Мерц еще раз четко отверг любое сотрудничество с АдГ: "Мы не ищем свободы и мира на коленях у Путина".
Также он не считает упорную избирательную кампанию против правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) препятствием для формирования коалиции с этой партией в будущем.
"Конечно, мы будем здраво разговаривать друг с другом после выборов", – отметил политик.
- На досрочных парламентских выборах в Германии лидируют ХДС/ХСС, за ними следует Альтернатива для Германии, за ней – СДПГ. Партия, которая наберет больше голосов, получит право сформировать коалицию и правительство.
- Действующий канцлер Шольц, представляющий СДПГ, уже признал поражение на выборах.
- Мерц поддерживает передачу дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, но при условии, что у ФРГ будет договоренность с другими партнерами, предоставляющими такое вооружение. Кроме этого политик был шокирован недавними заявлениями президента США Трампа о захватнической войне России против Украины.