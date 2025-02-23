"Мы не ищем свободы и мира на коленях у Путина". Мерц снова отверг сотрудничество с АдГ

Политик сделал первые заявления о США и будущей коалиции после выборов в Германии

Фридрих Мерц (Фото: Hannibal Hanschke / EPA)

Лидер немецких консерваторов, побеждающих на выборах, Фридрих Мерц заявил, что стремится к независимости Европы от США и снова отверг возможность сотрудничества с пророссийской ультраправой партией "Альтернатива для Германии". Слова политика передает вещатель Deutsche Welle.

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"Для меня абсолютным приоритетом будет укрепление Европы шаг за шагом, чтобы мы добились независимости от США", – рассказал Мерц.

Он убежден, что администрация президента США Дональда Трампа "в значительной степени безразлична" к судьбе Европы.

Кроме этого, политик сравнил вмешательство правительства Штатов в избирательную кампанию с манипуляциями со стороны России. До выборов американский миллиардер и чиновник Илон Маск поддерживал Альтернативу для Германии (АдГ). За неделю до голосования вице – президент США Джей Ди Вэнс встретился с лидером политсилы.

В то же время, Трамп поздравил консерваторов с победой на выборах.

Между тем, после голосования, Мерц еще раз четко отверг любое сотрудничество с АдГ: "Мы не ищем свободы и мира на коленях у Путина".

Также он не считает упорную избирательную кампанию против правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) препятствием для формирования коалиции с этой партией в будущем.

"Конечно, мы будем здраво разговаривать друг с другом после выборов", – отметил политик.