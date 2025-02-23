"Ми не шукаємо свободи і миру на колінах у Путіна". Мерц знову заперечив співпрацю з АдН

Політик зробив перші заяви про США та майбутню коаліцію після виборів у Німеччині

Фрідріх Мерц (Фото: Hannibal Hanschke / EPA)

Лідер німецьких консерваторів, які перемагають на виборах, Фрідріх Мерц заявив, що прагне до незалежності Європи від США й знову відкинув можливість співпраці з проросійською ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини". Слова політика передає мовник Deutsche Welle.

"Для мене абсолютним пріоритетом буде зміцнення Європи крок за кроком, щоб ми досягли незалежності від США", – розповів Мерц.

Він переконаний, що адміністрація президента США Дональда Трампа "значною мірою байдужа" до долі Європи.

Окрім цього політик порівняв втручання уряду Штатів у виборчу кампанію з маніпуляціями з боку Росії. До виборів американський мільярдер та посадовець Ілон Маск підтримував Альтернативу для Німеччини (АдН). За тиждень до голосування віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрівся з лідеркою політсили.

Водночас Трамп привітав консерваторів з перемогою на виборах.

Тим часом, після голосування, Мерц вкотре чітко відкинув будь-яку співпрацю з АдН: "Ми не шукаємо свободи і миру на колінах у Путіна".

Також він не вважає запеклу виборчу кампанію проти правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) перешкодою для формування коаліції з цією партією у майбутньому.

"Звичайно, ми будемо розсудливо розмовляти один з одним після виборів", – зазначив політик.