"Ми не шукаємо свободи і миру на колінах у Путіна". Мерц знову заперечив співпрацю з АдН
Лідер німецьких консерваторів, які перемагають на виборах, Фрідріх Мерц заявив, що прагне до незалежності Європи від США й знову відкинув можливість співпраці з проросійською ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини". Слова політика передає мовник Deutsche Welle.
"Для мене абсолютним пріоритетом буде зміцнення Європи крок за кроком, щоб ми досягли незалежності від США", – розповів Мерц.
Він переконаний, що адміністрація президента США Дональда Трампа "значною мірою байдужа" до долі Європи.
Окрім цього політик порівняв втручання уряду Штатів у виборчу кампанію з маніпуляціями з боку Росії. До виборів американський мільярдер та посадовець Ілон Маск підтримував Альтернативу для Німеччини (АдН). За тиждень до голосування віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрівся з лідеркою політсили.
Водночас Трамп привітав консерваторів з перемогою на виборах.
Тим часом, після голосування, Мерц вкотре чітко відкинув будь-яку співпрацю з АдН: "Ми не шукаємо свободи і миру на колінах у Путіна".
Також він не вважає запеклу виборчу кампанію проти правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) перешкодою для формування коаліції з цією партією у майбутньому.
"Звичайно, ми будемо розсудливо розмовляти один з одним після виборів", – зазначив політик.
- На дострокових парламентських виборах у Німеччині лідирують ХДС/ХСС, за ними йде Альтернатива для Німеччини, за нею – СДПН. Партія, яка набере найбільше голосів, отримає право сформувати коаліцію та уряд.
- Чинний канцлер Шольц, що представляє СДПН, уже визнав поразку на виборах.
- Мерц підтримує передання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні, але за умови, що ФРН матиме домовленість з іншими партнерами, які надають таке озброєння. Окрім цього політик був шокований нещодавніми заявами президента США Трампа про загарбницьку війну Росії проти України.