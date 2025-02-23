На виборах у Німеччині лідирують консерватори, проросійська Альтернатива на другому місці

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

На дострокових парламентських виборах у Німеччині лідирує блок партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Християнсько-соціальний союз (ХСС). Про це свідчать дані результати екзитполів ARD/infratest dimap, передає мовник Deutsche Welle.

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Дані були оприлюднені одразу після закриття виборчих дільниць.

Згідно з екзитполом, ХДС/ХСС отримують 28,9% голосів, за ними йде проросійська ультраправа Альтернатива для Німеччини (АдН) з 19,5%, а третє місце посідає Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) з 16%. До останньої належить чинний канцлер країни Олаф Шольц.

Зелені отримують четверте місце з 13,5%, проросійські сили Ліва партія (Die Linke) та Союз Сари Ваґенкнехт отримують по 8,5% та 4,7% відповідно. Ліберальна Вільна демократична партія отримує 4,9%.

Прохідний бар'єр становить 5%. Виборчі дільниці працювали у Німеччині з 8:00 до 18:00.

Дострокові вибори до Бундестагу були призначені після розпаду керівної коаліції, коли з неї вийшла Ліберальна партія. Окрім неї до коаліції входили СДПН та Зелені.

Партія, яка набере найбільше голосів, отримає право сформувати коаліцію та уряд.

Результат АдН на цих виборах є рекордно великим – на попередньому федеральному голосуванні у 2021 році вони отримали лише 12,6%.