На виборах у Німеччині лідирують консерватори, проросійська Альтернатива на другому місці
На дострокових парламентських виборах у Німеччині лідирує блок партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Християнсько-соціальний союз (ХСС). Про це свідчать дані результати екзитполів ARD/infratest dimap, передає мовник Deutsche Welle.
Дані були оприлюднені одразу після закриття виборчих дільниць.
Згідно з екзитполом, ХДС/ХСС отримують 28,9% голосів, за ними йде проросійська ультраправа Альтернатива для Німеччини (АдН) з 19,5%, а третє місце посідає Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) з 16%. До останньої належить чинний канцлер країни Олаф Шольц.
Зелені отримують четверте місце з 13,5%, проросійські сили Ліва партія (Die Linke) та Союз Сари Ваґенкнехт отримують по 8,5% та 4,7% відповідно. Ліберальна Вільна демократична партія отримує 4,9%.
Прохідний бар'єр становить 5%. Виборчі дільниці працювали у Німеччині з 8:00 до 18:00.
Дострокові вибори до Бундестагу були призначені після розпаду керівної коаліції, коли з неї вийшла Ліберальна партія. Окрім неї до коаліції входили СДПН та Зелені.
Партія, яка набере найбільше голосів, отримає право сформувати коаліцію та уряд.
Результат АдН на цих виборах є рекордно великим – на попередньому федеральному голосуванні у 2021 році вони отримали лише 12,6%.
- Кандидатом у канцлери від провідної ХДС/ХСС є Фрідріх Мерц. Зокрема, він підтримує передання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні, але за умови, що ФРН матиме домовленість з іншими партнерами, які надають таке озброєння. Також політик був шокований нещодавніми заявами президента США Трампа про загарбницьку війну Росії проти України.
- Мерц заперечував будь-яку форму співпраці з проросійською Альтернативою для Німеччини в майбутньому.