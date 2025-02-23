На выборах в Германии лидируют консерваторы, пророссийская Альтернатива на втором месте
На досрочных парламентских выборах в Германии лидируют блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). Об этом свидетельствуют данные результаты экзитполов ARD/infratest dimap, передает вещатель Deutsche Welle.
Данные были опубликованы сразу после закрытия избирательных участков.
Согласно экзитполу, ХДС/ХСС получают 28,9% голосов, за ними следует пророссийская ультраправая Альтернатива для Германии (АдГ) с 19,5%, а третье место занимает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 16%. К последней принадлежит действующий канцлер страны Олаф Шольц.
Зеленые получают четвертое место с 13,5%, пророссийские силы Левая партия (Die Linke) и Союз Сары Вагенкнехт получают по 8,5% и 4,7% соответственно. Либеральная свободная демократическая партия получает 4,9%.
Проходной барьер составляет 5%. Избирательные участки работали в Германии с 8:00 до 18:00.
Досрочные выборы в Бундестаг были назначены после распада правящей коалиции, когда из нее вышла Либеральная партия. Кроме нее в коалицию входили СДПГ и Зеленые.
Партия, которая наберет больше голосов, получит право сформировать коалицию и правительство.
Результат АдН на этих выборах является рекордно большим – на предыдущем федеральном голосовании в 2021 году они получили лишь 12,6%.
- Кандидатом в канцлеры от лидирующей ХДС/ХСС является Фридрих Мерц. В частности, он поддерживает передачу дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, но при условии, что у ФРГ будет договоренность с другими партнерами, предоставляющими такое вооружение. Также политик был шокирован недавними заявлениями президента США Трампа о захватнической войне России против Украины.
- Мерц отрицал какую-либо форму сотрудничества с пророссийской Альтернативой для Германии в будущем.