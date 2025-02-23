Мерц заявив про перемогу на виборах у Німеччині, Шольц визнав поразку

Фрідріх Мерц (Фото: X політика)

Кандидат у канцлери Німеччини від консерваторів Фрідріх Мерц оголосив про перемогу своєї політсили на виборах до Бундестагу.

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"Ми – [коаліція] ХДС і ХСС – перемогли на цих федеральних виборах. Дякую за довіру, яку ви виявили до нас і до мене. І в цьому контексті я би хотів сказати слова поваги нашим політичним конкурентам", – йдеться у дописі політика в соцмережі X.

За словами Мерца, тепер переможці "швидко" виконають завдання із формування уряду й висловився проти довгих переговорів про формування коаліції.

Він зауважив, що тепер "ми повинні швидко стати знову здатними до дій".

Тим часом чинний канцлер Олаф Шольц визнав поразку своєї Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), передає німецький телеканал N-tv. За даними екзитполів, політсила обіймає третє місце за кількістю голосів.

Канцлер заявив про "гіркий результат виборів" для його партії, проте зазначив, що для СДПН важливо рухатися уперед.

Водночас Шольц чітко дав зрозуміти, що він несе відповідальність за такий результат на виборах. Він став найгіршим для партії за весь час.

Також чинний канцлер привітав ХДС і ХСС та Мерца з перемогою на виборах.