Мерц заявив про перемогу на виборах у Німеччині, Шольц визнав поразку
Кандидат у канцлери Німеччини від консерваторів Фрідріх Мерц оголосив про перемогу своєї політсили на виборах до Бундестагу.
"Ми – [коаліція] ХДС і ХСС – перемогли на цих федеральних виборах. Дякую за довіру, яку ви виявили до нас і до мене. І в цьому контексті я би хотів сказати слова поваги нашим політичним конкурентам", – йдеться у дописі політика в соцмережі X.
За словами Мерца, тепер переможці "швидко" виконають завдання із формування уряду й висловився проти довгих переговорів про формування коаліції.
Він зауважив, що тепер "ми повинні швидко стати знову здатними до дій".
Тим часом чинний канцлер Олаф Шольц визнав поразку своєї Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), передає німецький телеканал N-tv. За даними екзитполів, політсила обіймає третє місце за кількістю голосів.
Канцлер заявив про "гіркий результат виборів" для його партії, проте зазначив, що для СДПН важливо рухатися уперед.
Водночас Шольц чітко дав зрозуміти, що він несе відповідальність за такий результат на виборах. Він став найгіршим для партії за весь час.
Також чинний канцлер привітав ХДС і ХСС та Мерца з перемогою на виборах.
- На дострокових парламентських виборах у Німеччині лідирують ХДС/ХСС, за ними йде проросійська ультраправа Альтернатива для Німеччини, за нею – СДПН.
Партія, яка набере найбільше голосів, отримає право сформувати коаліцію та уряд. Раніше Мерц заперечував будь-яку форму співпраці з проросійською Альтернативою для Німеччини в майбутньому.
- Також Мерц підтримує передання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні, але за умови, що ФРН матиме домовленість з іншими партнерами, які надають таке озброєння. Окрім цього політик був шокований нещодавніми заявами президента США Трампа про загарбницьку війну Росії проти України.