Мерц заявил о победе на выборах в Германии, Шольц признал поражение
Кандидат в канцлеры Германии от консерваторов Фридрих Мерц объявил о победе своей политсилы на выборах в Бундестаг.
"Мы – [коалиция] ХДС и ХСС – победили на этих федеральных выборах. Спасибо за доверие, которое вы проявили к нам и ко мне. И в этом контексте я бы хотел сказать слова уважения нашим политическим конкурентам", – говорится в сообщении политика в соцсети X.
По словам Мерца, теперь победители "скоро" выполнят задачи по формированию правительства и высказался против долгих переговоров по формированию коалиции.
Он отметил, что теперь "мы должны быстро стать снова способными к действиям".
Между тем, действующий канцлер Олаф Шольц признал поражение своей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает немецкий телеканал N-tv. По данным экзитполов, политсила занимает третье место по количеству голосов.
Канцлер заявил о "горьком исходе выборов" для его партии, однако отметил, что для СДПГ важно двигаться вперед.
В то же время, Шольц четко дал понять, что он несет ответственность за такой результат на выборах. Он стал самым плохим для партии за все время.
Также действующий канцлер поздравил ХДС и ХСС и Мерца с победой на выборах.
- На досрочных парламентских выборах в Германии лидируют ХДС/ХСС, за ними следует пророссийская ультраправая Альтернатива для Германии, за ней – СДПГ.
Партия, которая наберет больше голосов, получит право сформировать коалицию и правительство. Ранее Мерц отрицал какую-либо форму сотрудничества с пророссийской Альтернативой для Германии в будущем.
- Также Мерц поддерживает передачу дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, но при условии, что у ФРГ будет договоренность с другими партнерами, предоставляющими такое вооружение. Кроме этого политик был шокирован недавними заявлениями президента США Трампа о захватнической войне России против Украины.