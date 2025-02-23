Мерц заявил о победе на выборах в Германии, Шольц признал поражение

Фридрих Мерц (Фото: X политика)

Кандидат в канцлеры Германии от консерваторов Фридрих Мерц объявил о победе своей политсилы на выборах в Бундестаг.

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"Мы – [коалиция] ХДС и ХСС – победили на этих федеральных выборах. Спасибо за доверие, которое вы проявили к нам и ко мне. И в этом контексте я бы хотел сказать слова уважения нашим политическим конкурентам", – говорится в сообщении политика в соцсети X.

По словам Мерца, теперь победители "скоро" выполнят задачи по формированию правительства и высказался против долгих переговоров по формированию коалиции.

Он отметил, что теперь "мы должны быстро стать снова способными к действиям".

Между тем, действующий канцлер Олаф Шольц признал поражение своей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает немецкий телеканал N-tv. По данным экзитполов, политсила занимает третье место по количеству голосов.

Канцлер заявил о "горьком исходе выборов" для его партии, однако отметил, что для СДПГ важно двигаться вперед.

В то же время, Шольц четко дал понять, что он несет ответственность за такой результат на выборах. Он стал самым плохим для партии за все время.

Также действующий канцлер поздравил ХДС и ХСС и Мерца с победой на выборах.