Після суперечки Трампа і Зеленського у ФРН хочуть створити спецфонди на сотні мільярдів – Reuters
Німецькі партії, що ведуть перемовини про формування нового уряду, розглядають можливість швидко створити два спеціальні фонди для оборони та інфраструктури, що потенційно оцінюються у сотні мільярдів євро. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на трьох поінформованих анонімних співрозмовників.
Економісти, які консультують партії, оцінюють, що для оборонного фонду потрібно близько 400 млрд євро, а для інфраструктурного – від 400 до 500 млрд, розповіли джерела.
За їх словами, "гаряча зустріч" президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі "посилила у Берліні відчуття термінової потреби діяти швидше" щодо витрат на оборону Німеччини та України.
Reuters зауважує, що 28 лютого високопоставлені представники консерваторів та соціал-демократів почали попередні переговори про формування коаліційного уряду в надії, що ймовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц сформує кабінет міністрів до Великодня (20 квітня).
Співрозмовники медіа зауважили: є надія, що вищезгадані фонди будуть погоджені у березні, ще під час роботи нинішнього парламенту.
За їх словами, створення двох спецфондів обговорюється трьома партіями й політсили працюють над деталями. Йдеться про Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (блок консерваторів, які перемогли на останніх виборах), а також Соціал-демократичну партію Німеччини, до якої належить чинний канцлер Олаф Шольц і яка посіла третє місце на виборах.
Джерела додали, що наразі не ухвалено остаточні рішення щодо фондів.
Партії відмовилися від коментарів, посилаючись на конфіденційність таких переговорів.
- Раніше агенція Bloomberg заявила, що Мерц розпочав обговорення щодо створення нового фонду на суму 200 млрд євро для збільшення витрат на оборону і допомогу Україні.
- Президент Франції Макрон заявив, що на екстреному саміті Євроради 6 березня може бути ухвалене рішення про "колосальне фінансування" оборони, що, ймовірно, відповідає сотням мільярдів євро.