Після суперечки Трампа і Зеленського у ФРН хочуть створити спецфонди на сотні мільярдів – Reuters

Над цим працюють три політсили, що можуть сформувати коаліційний уряд, розповіли джерела медіа

Фрідріх Мерц (Фото: Hannibal Hanschke / EPA)

Німецькі партії, що ведуть перемовини про формування нового уряду, розглядають можливість швидко створити два спеціальні фонди для оборони та інфраструктури, що потенційно оцінюються у сотні мільярдів євро. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на трьох поінформованих анонімних співрозмовників.

Економісти, які консультують партії, оцінюють, що для оборонного фонду потрібно близько 400 млрд євро, а для інфраструктурного – від 400 до 500 млрд, розповіли джерела.

За їх словами, "гаряча зустріч" президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі "посилила у Берліні відчуття термінової потреби діяти швидше" щодо витрат на оборону Німеччини та України.

Reuters зауважує, що 28 лютого високопоставлені представники консерваторів та соціал-демократів почали попередні переговори про формування коаліційного уряду в надії, що ймовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц сформує кабінет міністрів до Великодня (20 квітня).

Співрозмовники медіа зауважили: є надія, що вищезгадані фонди будуть погоджені у березні, ще під час роботи нинішнього парламенту.

За їх словами, створення двох спецфондів обговорюється трьома партіями й політсили працюють над деталями. Йдеться про Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (блок консерваторів, які перемогли на останніх виборах), а також Соціал-демократичну партію Німеччини, до якої належить чинний канцлер Олаф Шольц і яка посіла третє місце на виборах.

Джерела додали, що наразі не ухвалено остаточні рішення щодо фондів.

Партії відмовилися від коментарів, посилаючись на конфіденційність таких переговорів.

Раніше агенція Bloomberg заявила, що Мерц розпочав обговорення щодо створення нового фонду на суму 200 млрд євро для збільшення витрат на оборону і допомогу Україні.

Президент Франції Макрон заявив, що на екстреному саміті Євроради 6 березня може бути ухвалене рішення про "колосальне фінансування" оборони, що, ймовірно, відповідає сотням мільярдів євро.