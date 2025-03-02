"Зеленскому придется пойти на условия США". Трамп поделился постом о ссоре в Белом доме
Президент США Дональд Трамп распространил комплиментарное сообщение, в котором утверждается, что после спора в Белом доме у Владимира Зеленского нет другого выбора, кроме как отступить и принять условия лидера Штатов насчет окончания российско-украинской войны.
Оригинальное сообщение 1 марта опубликовал американский блоггер Майкл Маккюн в Facebook, на следующий день Трамп распространил отрывок из текста в своей соцсети Truth Social.
Маккьюн утверждает, что Зеленский якобы хотел продвигать вступление Украины в НАТО во время встречи в Овальном кабинете, а Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс "переиграли его".
"Теперь у Зеленского не будет выбора, кроме как отступить и принять условия Трампа. Вот в чем гениальность – Трамп фактически защищает Украину, не втягивая США в войну", – пишет Маккьюн.
Он считает, что благодаря соглашению о полезных ископаемых Трамп гарантирует, что американцы будут вовлечены в украинскую добывающую отрасль – и это не позволит России начать вторжение, поскольку нападение на Украину означало бы угрозу жизни американцев, что бы заставило Штаты ответить.
Блогер отмечает, что в конце концов у Зеленского "не будет выбора, кроме как уступить, потому что без поддержки США Украина не сможет победить в продолжительной войне против России".
Автор заявляет, что как только американские компании начнут добывать полезные ископаемые в Украине, диктатор Владимир Путин "не сможет атаковать, не повлекая за собой масштабных международных последствий".
"Не недооценивайте Дональда Трампа. В этой шахматной партии он на 10 ходов впереди всех", – утверждает Маккьюн.
Трамп опубликовал этот фрагмент, не предоставив дополнительных комментариев.
Американский лидер не впервые распространяет комплиментарные заявления насчет себя – ранее он публиковал в Truth Social отрывок, в котором Путин восхваляет его за давление на Европу.
- 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Во время общения в Овальном кабинете между ним, Трампом и Венсом произошел спор, это транслировалось в прямом эфире. После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом без подписания соглашения о полезных ископаемых. Трамп заявил, что Зеленский хочет воевать и не хочет заключать мирное соглашение.
- Госсекретарь Рубио заявлял, что Зеленский должен извиниться перед лидером США Трампа. Зеленский сообщал, что не будет просить прощения у Трампа.
- Впоследствии глава американской дипломатии сообщил, что Штаты будут готовы возобновить взаимодействие с украинскими властями, когда та "будет готова заключить мир".