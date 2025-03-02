"Зеленскому придется пойти на условия США". Трамп поделился постом о ссоре в Белом доме

Блогер из Штатов считает, что Путин не нападет снова, поскольку после заключения договора о ресурсах в Украине будут работать американцы

Спор Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп распространил комплиментарное сообщение, в котором утверждается, что после спора в Белом доме у Владимира Зеленского нет другого выбора, кроме как отступить и принять условия лидера Штатов насчет окончания российско-украинской войны.

Оригинальное сообщение 1 марта опубликовал американский блоггер Майкл Маккюн в Facebook, на следующий день Трамп распространил отрывок из текста в своей соцсети Truth Social.

Маккьюн утверждает, что Зеленский якобы хотел продвигать вступление Украины в НАТО во время встречи в Овальном кабинете, а Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс "переиграли его".

"Теперь у Зеленского не будет выбора, кроме как отступить и принять условия Трампа. Вот в чем гениальность – Трамп фактически защищает Украину, не втягивая США в войну", – пишет Маккьюн.

Он считает, что благодаря соглашению о полезных ископаемых Трамп гарантирует, что американцы будут вовлечены в украинскую добывающую отрасль – и это не позволит России начать вторжение, поскольку нападение на Украину означало бы угрозу жизни американцев, что бы заставило Штаты ответить.

Читайте также США и Украине следует вернуться за стол переговоров вместе с Европой – Науседа поговорил со Стармером

Блогер отмечает, что в конце концов у Зеленского "не будет выбора, кроме как уступить, потому что без поддержки США Украина не сможет победить в продолжительной войне против России".

Автор заявляет, что как только американские компании начнут добывать полезные ископаемые в Украине, диктатор Владимир Путин "не сможет атаковать, не повлекая за собой масштабных международных последствий".

"Не недооценивайте Дональда Трампа. В этой шахматной партии он на 10 ходов впереди всех", – утверждает Маккьюн.

Трамп опубликовал этот фрагмент, не предоставив дополнительных комментариев.

Американский лидер не впервые распространяет комплиментарные заявления насчет себя – ранее он публиковал в Truth Social отрывок, в котором Путин восхваляет его за давление на Европу.