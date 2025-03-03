Ни одной из сторон не выгодно, чтобы помощь Украине от США прекращалась. Так ответил президент Владимир Зеленский на вопрос о последствиях вероятного прекращения поставок помощи в ходе общения с украинской и британской прессой по результатам саммита 2 марта в Лондоне.

"Украина считает США своим стратегическим партнером... Мы готовы продолжать диалог. Мы хотим рассчитывать на новую помощь... И я считаю, что прекращение такой помощи – это помощь будет тогда исключительно Путину, и поэтому считаю, что США – представители цивилизованного мира, лидеры этого мира, и думаю, они точно не будут помогать Путину", – сказал он.

Зеленский отметил, что сейчас Украина продолжает получать помощь от США, но ту, которая "когда-то" была принята Конгрессом. Новую помощь американцы пока не рассматривали.

Также он подчеркнул, что вместе со своей командой продолжает работать "над какими-либо вызовами" для того, чтобы у Сил обороны "не было сюрпризов".

Кроме этого, Зеленский сказал журналистам, что Украина "очень сильно поднялась" в собственном производстве оружия. Кроме того, растет производство на территории Европы. И это, по словам Зеленского, один из важных сигналов поддержки Украины.

1 марта NYT сообщало, что США могут прекратить помощь Украине после представления между Зеленским и Трампом.

Украина получит от Британии почти $3 млрд на производство оружия , оплатят из замороженных активов РФ.