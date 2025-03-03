Зеленський про припинення допомоги від США: Це буде на руку тільки Путіну

Наразі Україна не отримує від США нову допомогу, доходить та, яку Конгрес погодив раніше

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Жодній зі сторін не вигідно, щоб допомога Україні від США припинялася. Так відповів президент Володимир Зеленський на запитання про наслідки ймовірного припинення постачання допомоги під час спілкування з українською й британською пресою за результатами саміту 2 березня у Лондоні.

"Україна вважає США своїм стратегічним партнером... Ми готові продовжувати діалог. Ми хочемо розраховувати на нову допомогу... І я вважаю, що припинення такої допомоги – це допомога буде тоді виключно Путіну, і тому вважаю, що США – представники цивілізованого світу, лідери цього світу, і думаю, вони точно не будуть допомагати Путіну", – сказав він.

Зеленський зазначив, що наразі Україна продовжує отримувати допомогу від США, але ту, яка "колись" була ухвалена Конгресом. Нову допомогу американці поки не розглядали.

Також він підкреслив, що разом зі своєю командою продовжує працювати "над будь-якими викликами" для того, щоб у Сил оборони "не було сюрпризів".

Окрім цього, Зеленський сказав журналістам, що Україна "дуже сильно піднялась" у власному виробництві зброї. До того ж зростає виробництво на території Європи. І це, за словами Зеленського, один із важливих сигналів щодо підтримки України.

1 березня NYT повідомляло, що США можуть припинити допомогу Україні після вистави між Зеленським та Трампом.

Україна отримає від Британії майже $3 млрд на виробництво зброї, оплатять із заморожених активів РФ.