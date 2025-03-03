Politico: Угорщина заблокувала проєкт Євросоюзу щодо гарантій безпеки та допомоги Україні

Віктор Орбан (Фото: ЕРА)

Кореспондент Politico Якопо Барігацці стверджує, що Угорщина на зустрічі послів Євросоюзу відхилила проєкт документа щодо гарантій безпеки й військової допомоги Україні.

Зазначається, що у проєкті йшлося про можливі гарантії безпеки від Євросоюзу для України, а також про новий пакет військової допомоги.

Водночас прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не надаватиме Україні ні фінансової, ні військової підтримки, і розкритикував західний підхід "мир через силу", назвавши його нереалістичним.

1 березня Financial Times повідомило, що глава уряду Угорщини Віктор Орбан написав лист до голови Євроради, у якому вимагає від ЄС почати "прямі переговори з Росією щодо припинення вогню" у війні проти України. За даними журналістів, тоді він також пригрозив заблокувати майбутню домовленість європейських лідерів щодо України.

18 лютого 2025 року Politico повідомило, що члени ЄС готують пакет військової допомоги для України на суму не менш ніж 6 млрд євро. 22 лютого видання заявило, що сума запланованої допомоги збільшилася до 20 млрд євро, оскільки США все більше демонструють відхід від підтримки Києва. Spiegel заявила, що через позицію Франції та Італії виникли труднощі з погодженням великого пакета допомоги Україні на рівні ЄС.

1 березня Фіцо натякнув на блокування рішення екстреного саміту Євроради щодо України та європейської безпеки 6 березня. Водночас він пообіцяв "поважати" рішення країн, які підтримають допомогу Україні.