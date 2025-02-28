Орбан заявив, що вступ України до Євросоюзу зруйнує економіку Угорщини

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Вступ України до Євросоюзу "немислимий тут і зараз" і зруйнує економіку Угорщини. Про це заявив прем’єр країни Віктор Орбан в ефірі радіо Кошута.

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Серед іншого угорський прем'єр вважає, що вступ України до ЄС зруйнує насамперед сільське господарство Угорщини, а у другу чергу – всю угорську національну економіку.

"Я також не бачу чітко, як можна було б приборкати злочинність, яка хлине до Угорщини разом із цим", – сказав прем'єр-міністр.

Орбан також заявив, що не може навести жодного аргументу, який міг би "виправдати" вступ України до Євросоюзу з погляду угорських інтересів. Водночас він зазначив, що може навести "безліч аргументів", які говорять проти євроінтеграції України.

"Я не смію сказати, що завжди і назавжди, ніколи, тому що хто знає, що принесе історія, ніхто, крім Бога, не знає, але я можу сказати одне точно, що тут і зараз це немислимо", – сказав він.

7 червня 2024 року Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС цього місяця – до того, як Угорщина почне головувати у блоці.

25 червня офіційно стартували переговори щодо вступу України до ЄС.

15 лютого повідомлялося, що Угорщина блокує початок першого етапу переговорів щодо вступу України до ЄС.

24 лютого Науседа запропонував призначити дату вступу України до ЄС 1 січня 2030 року.