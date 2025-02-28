Орбан заявив, що вступ України до Євросоюзу зруйнує економіку Угорщини
Вступ України до Євросоюзу "немислимий тут і зараз" і зруйнує економіку Угорщини. Про це заявив прем’єр країни Віктор Орбан в ефірі радіо Кошута.
Серед іншого угорський прем'єр вважає, що вступ України до ЄС зруйнує насамперед сільське господарство Угорщини, а у другу чергу – всю угорську національну економіку.
"Я також не бачу чітко, як можна було б приборкати злочинність, яка хлине до Угорщини разом із цим", – сказав прем'єр-міністр.
Орбан також заявив, що не може навести жодного аргументу, який міг би "виправдати" вступ України до Євросоюзу з погляду угорських інтересів. Водночас він зазначив, що може навести "безліч аргументів", які говорять проти євроінтеграції України.
"Я не смію сказати, що завжди і назавжди, ніколи, тому що хто знає, що принесе історія, ніхто, крім Бога, не знає, але я можу сказати одне точно, що тут і зараз це немислимо", – сказав він.
- 7 червня 2024 року Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС цього місяця – до того, як Угорщина почне головувати у блоці.
- 25 червня офіційно стартували переговори щодо вступу України до ЄС.
- 15 лютого повідомлялося, що Угорщина блокує початок першого етапу переговорів щодо вступу України до ЄС.
- 24 лютого Науседа запропонував призначити дату вступу України до ЄС 1 січня 2030 року.