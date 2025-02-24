Науседа запропонував призначити дату вступу України до ЄС 1 січня 2030 року

Литовський президент хоче прискорити шлях України до ЄС і зробити його "неминучим"

Гітанас Науседа (Фото: ОП)

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував призначити дату вступу України до Євросоюзу 1 січня 2030 року. Про це він сказав на пленарному засіданні "Підтримуй Україну" 24 лютого.

"Дозвольте нам прискорити вступ України до Євросоюзу. Я пропоную дату 1 січня 2030 року і відкриття першого кластера переговорів можна розпочати вже протягом кількох тижнів. Зробімо шлях України до ЄС неминучим", – сказав він.

Водночас Науседа наголосив, що Україна потребує справжніх гарантій безпеки. І членство в НАТО, на його думку, це найкращий, найефективніший, довгостроковий та найдешевший варіант, який має "залишатися на столі".