ЄС може прискорити євроінтеграцію України у 2025 році

Кая Каллас (Фото: facebook.com/kallaskaja)

Євросоюз планує прискорити членство України у блоці у 2025 році. У першому півріччі хочуть відкрити два переговорні "кластери", сказала головна дипломатка ЄС Кая Каллас на зустрічі зі шведською міністеркою у справах Європи Джесікою Розенкранц та віцепрем'єр-міністеркою України Ольгою Стефанішиною, передає Politico.

"ЄС необхідно розвивати далі та приймати нових членів. Нам також потрібно посилити тиск на Росію, щоб зупинити цю війну", – додала Каллас.

Наголошується, що перший кластер переговорів усе ще не було відкрито. Загалом процес євроінтеграції включає шість кластерів, що поділяються загалом на 35 розділів.

"З технічного погляду, ми можемо бути готові відкрити два кластери для України у першій половині року", – заявила журналістам єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час пресконференції у Брюсселі.

Вона зазначила, що подальший прогрес залежатиме від згоди країн-членів ЄС, і без цього євроінтеграція буде неможливою.

7 червня 2024 року Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС цього місяця – до того, як Угорщина почне головувати у блоці.

25 червня офіційно стартували переговори щодо вступу України до ЄС.

27 січня Каллас заявила, що у ЄС сподіваються домовитися з Орбаном, щоб не блокував переговори про вступ України.