Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори про членство з Україною

Комісія підтвердила послам ЄС, що Україна повністю виконала всі чотири кроки з реформування, необхідні для початку офіційних переговорів

Фото: пресслужба Єврокомісії

Європейська комісія 7 червня рекомендувала почати переговори про вступ України до Євросоюзу цього місяця – до того, як Угорщина почне головувати у блоці. Про це повідомляють Financial Times та Euractiv з посиланням на неназваних європейських дипломатів. Згодом це підтвердив прем'єр Денис Шмигаль.

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Комісія підтвердила послам ЄС, що Україна повністю виконала всі чотири, а Молдова – всі три кроки з реформування, необхідні для початку офіційних переговорів, передають співрозмовники журналістів.

Україна відповідає раніше невиконаним критеріям: антикорупційні заходи, обмеження політичного лобіювання, правила декларування активів для чиновників та захист мов національних меншин, передає Euractiv.

"В озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі чотири додаткові кроки-реформи. Тепер ми очікуємо від наших європейських партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця", – написав глава уряду.

Очікується, що Угорщина, яка з 1 липня головуватиме в ЄС, виступатиме проти початку переговорів про вступ України до блоку через ситуацію з правами угорської меншини на Закарпатті. Тому Бельгія, яка зараз головує, сподівається домогтися одностайності та провести перший раунд переговорів про вступ 25 червня.

2 травня 2024 року президент Латвії Рінкевичс сказав, що процес переговорів про вступ України та Молдови до ЄС буде надзвичайно складним, але його реально розпочати вже в червні.

29 травня Politico писало, що в ЄС хочуть розпочати переговори про вступ до блоку до початку головування Угорщини, тобто до 1 липня.

30 травня в німецькому уряді заявили, що Україна виконала всі вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС.

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