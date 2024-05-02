Президент Латвії: Переговори України щодо вступу в Євросоюз будуть надзвичайно складними

Едгарс Рінкевичс (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що процес переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу буде надзвичайно складним, але "цілком реально" розпочати його вже в червні. Про це він розповів в ефірі телеканалу TV3.

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За його словами, вступ України в ЄС може означати суттєві зміни в економіці блоку, включно з сільським господарством. Також політик вважає, що процес переговорів може бути ускладнений питаннями у сферах охорони навколишнього середовища та реформування державного апарату України.

Рінкевичс наголосив, що членство в ЄС означає багато обов’язків, і в країні, яка зараз перебуває у стані війни, здійснити реформи не так просто.

"Ми повинні дати позитивний сигнал Україні та Молдові в червні, що ми починаємо переговори. Так, ми маємо почати говорити про конкретні речі, але ми маємо розраховувати на те, що цей процес буде непростим, тому що буде багато суперечок, наприклад, про сільське господарство", – зазначив президент Латвії.

28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.

14 грудня 2023 року ЄС ухвалив рішення розпочати переговори з Україною про вступ.

21 лютого 2024 року Урсула фон дер Ляєн заявила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України в ЄС навряд чи буде підготовлений раніше червня.

4 березня Шмигаль висловив думку, що ЄС не буде чекати формальностей і надасть Україні членство за декілька років.

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