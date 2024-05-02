Президент Латвии: Переговоры Украины о вступлении в Евросоюз будут чрезвычайно сложными

Эдгар Ринкевич заявил, что вступление Украины в ЕС может повлечь за собой изменения в экономике блока

Эдгар Ринкевич (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз будет чрезвычайно сложным, но "вполне реально" начать его уже в июне. Об этом он рассказал в эфире телеканала TV3.

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По его словам, вступление Украины в ЕС может означать существенные изменения в экономике блока, включая сельское хозяйство. Также политик считает, что процесс переговоров может быть затруднен вопросами в сферах охраны окружающей среды и реформирования государственного аппарата Украины.

Ринкевич подчеркнул, что членство в ЕС означает много обязанностей, и в стране, которая сейчас находится в состоянии войны, провести реформы не так просто.

"Мы должны дать позитивный сигнал Украине и Молдове в июне, что мы начинаем переговоры. Да, мы должны начать говорить о конкретных вещах, но мы должны рассчитывать на то, что этот процесс будет непростым, потому что будет много споров, например о сельском хозяйстве", – отметил президент Латвии.

28 февраля 2022 Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

14 декабря 2023 года ЕС принял решение начать переговоры с Украиной о вступлении.

21 февраля 2024 года Урсула фон дер Ляйен заявила, что проект переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС вряд ли будет подготовлен раньше июня.

4 марта Шмыгаль выразил мнение, что ЕС не будет ждать формальностей и предоставит Украине членство через несколько лет.

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