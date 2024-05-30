Уряд Німеччини: Україна виконала умови для початку переговорів про вступ у ЄС

Анна Люрманн (Фото: EPA)

Україна виконала всі вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ у Європейський Союз. Про це повідомила міністерка Німеччини у справах Європи Анна Люрманн, цитує видання Tagesschau.

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"З погляду федерального уряду, Україна відповідає всім вимогам, щоб мати можливість розпочати переговори про вступ у ЄС у червні", – заявила вона.

Посадовиця закликала всі країни-члени Євросоюзу якнайшвидше узгодити проєкт відповідної переговорної рамки.

Переговорна рамка встановлює правила та принципи переговорів щодо вступу з кожною країною-кандидатом. Вона є необхідною умовою для початку переговорів і має бути одноголосно погоджена 27 державами-членами ЄС.

21 лютого 2024 року Урсула фон дер Ляєн заявила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України до ЄС навряд чи буде підготовлений раніше червня.

4 березня Шмигаль висловив думку, що ЄС не буде чекати формальностей і надасть Україні членство за декілька років.

2 травня президент Латвії Рінкевичс заявив, що процес переговорів про вступ України та Молдови у ЄС буде надзвичайно складним, але "цілком реально" розпочати його в червні.

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