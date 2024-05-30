Правительство Германии: Украина выполнила условия для начала переговоров о вступлении в ЕС

Анна Люрманн призвала все страны-члены ЕС как можно быстрее согласовать проект переговорной рамки

Анна Люрманн (Фото: EPA)

Украина выполнила все требования по реформам, необходимым для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз. Об этом сообщила министр Германии по делам Европы Анна Люрманн, цитирует издание Tagesschau.

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"С точки зрения федерального правительства Украина отвечает всем требованиям, чтобы иметь возможность начать переговоры о вступлении в ЕС в июне", — заявила она.

Чиновница призвала все страны-члены Евросоюза как можно быстрее согласовать проект соответствующей переговорной рамки.

Переговорная рамка устанавливает правила и принципы переговоров по вступлению с каждой страной-кандидатом. Она является необходимым условием для начала переговоров и должна быть единогласно согласована 27 государствами-членами ЕС.

21 февраля 2024 года Урсула фон дер Ляйен заявила, что проект переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС вряд ли будет подготовлен раньше июня.

4 марта Шмыгаль выразил мнение, что ЕС не будет ждать формальностей и предоставит Украине членство через несколько лет.

2 мая президент Латвии Ринкевичс заявил, что процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС будет "чрезвычайно сложным", но вполне реально начать его в июне.

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