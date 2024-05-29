В ЕС хотят начать переговоры с Украиной о вступлении до главенства Венгрии – Politico

Дипломаты ЕС надеются, что Будапешт удастся убедить до того, как Венгрия начнет председательствовать в Раде 1 июля

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Украина и ряд стран Европейского Союза хотят начать переговоры о вступлении до того, как Венгрия примет председательство в Совете ЕС 1 июля. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

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Издание отметило, что 29 мая представители 27 правительств ЕС обсуждают рамочный проект переговоров о присоединении Украины и Молдовы к Евросоюзу.

Один из собеседников издания отметил, что Бельгия, которая сейчас председательствует в ЕС, стремится начать эти переговоры на Совете по общим вопросам, который собирается раз в месяц и объединяет министров иностранных дел государств-членов ЕС, который состоится 25 июня.

По данным Politico, дипломаты не ожидают соглашения 29 мая, учитывая ряд сложных технических вопросов, которые нужно решить. Идея заключается в том, чтобы начать обсуждение на уровне послов по чувствительным вопросам, таким как права нацменьшинств, которое нарушает Венгрия.

Дипломаты ЕС надеются, что Будапешт удастся убедить до того, как Венгрия начнет председательствовать в Совете 1 июля.

15 апреля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что если страны ЕС одобрят начало переговоров о вступлении Украины в июне, то во время председательства Венгрии в Совете ЕС будут решаться сугубо технические вопросы.

21 февраля 2024 года Урсула фон дер Ляйен заявила, что проект переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС вряд ли будет подготовлен раньше июня.

4 марта Шмыгаль выразил мнение, что ЕС не будет ждать формальностей и предоставит Украине членство через несколько лет.

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