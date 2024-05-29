У ЄС хочуть розпочати переговори з Україною щодо вступу до головування Угорщини – Politico
Україна та низка країн Європейського Союзу хочуть розпочати переговори про вступ до того, як Угорщина перейме головування у Раді ЄС 1 липня. Про це повідомило видання Politico із посиланням на європейських посадовців.
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Видання зазначило, що 29 травня представники 27 урядів ЄС обговорюють рамковий проєкт переговорів про приєднання України й Молдови до Євросоюзу.
Один зі співрозмовників видання зазначив, що Бельгія, яка зараз головує в ЄС, прагне розпочати ці переговори на Раді із загальних питань, котра збирається раз на місяць та об'єднує міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, і відбудеться 25 червня.
За даними Politico, дипломати не очікують угоди 29 травня з огляду на низку складних технічних питань, які потрібно вирішити. Ідея полягає в тому, щоб почати обговорення на рівні послів із чутливих питань, таких як права нацменшин, яке порушує Угорщина.
Дипломати ЄС сподіваються, що Будапешт вдасться переконати до того, як Угорщина почне головувати в Раді 1 липня.
15 квітня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, якщо країни ЄС схвалять початок переговорів про вступ України у червні, то під час головування Угорщини в Раді ЄС будуть вирішуватися суто технічні питання.
- 21 лютого 2024 року Урсула фон дер Ляєн заявила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України до ЄС навряд чи буде підготовлений раніше червня.
- 4 березня Шмигаль висловив думку, що ЄС не буде чекати формальностей і надасть Україні членство за декілька років.
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