У ЄС хочуть розпочати переговори з Україною щодо вступу до головування Угорщини – Politico

Дипломати ЄС сподіваються, що Будапешт вдасться переконати до того, як Угорщина почне головувати в Раді 1 липня

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Україна та низка країн Європейського Союзу хочуть розпочати переговори про вступ до того, як Угорщина перейме головування у Раді ЄС 1 липня. Про це повідомило видання Politico із посиланням на європейських посадовців.

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Видання зазначило, що 29 травня представники 27 урядів ЄС обговорюють рамковий проєкт переговорів про приєднання України й Молдови до Євросоюзу.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що Бельгія, яка зараз головує в ЄС, прагне розпочати ці переговори на Раді із загальних питань, котра збирається раз на місяць та об'єднує міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, і відбудеться 25 червня.

За даними Politico, дипломати не очікують угоди 29 травня з огляду на низку складних технічних питань, які потрібно вирішити. Ідея полягає в тому, щоб почати обговорення на рівні послів із чутливих питань, таких як права нацменшин, яке порушує Угорщина.

Дипломати ЄС сподіваються, що Будапешт вдасться переконати до того, як Угорщина почне головувати в Раді 1 липня.

15 квітня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, якщо країни ЄС схвалять початок переговорів про вступ України у червні, то під час головування Угорщини в Раді ЄС будуть вирішуватися суто технічні питання.

21 лютого 2024 року Урсула фон дер Ляєн заявила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України до ЄС навряд чи буде підготовлений раніше червня.

4 березня Шмигаль висловив думку, що ЄС не буде чекати формальностей і надасть Україні членство за декілька років.

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