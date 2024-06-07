Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной

Комиссия подтвердила послам ЕС, что Украина полностью выполнила все четыре шага по реформированию, необходимых для начала официальных переговоров

Фото: пресс-служба Еврокомиссии

Европейская комиссия 7 июня рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в этом месяце до того, как Венгрия начнет председательствовать в блоке. Об этом сообщает Financial Times и Euractiv со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. Впоследствии это подтвердил премьер Денис Шмыгаль.

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Комиссия подтвердила послам ЕС, что Украина полностью выполнила все четыре, а Молдова – все три шага по реформированию, необходимых для начала официальных переговоров, передают собеседники журналистов.

Украина отвечает ранее невыполненным критериям: антикоррупционные меры, ограничение политического лоббирования, правила декларирования активов для чиновников и защита языков национальных меньшинств, передает Euractiv.

"В озвученном заключении ЕК говорится, что Украина продолжает системные усилия по присоединению к ЕС и выполнила все четыре дополнительных шага-реформы. Теперь мы ожидаем от наших европейских партнеров следующий шаг — начало переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце", – написал глава правительства.

Ожидается, что Венгрия, которая с 1 июля будет председательствовать в ЕС, будет выступать против начала переговоров о вступлении Украины в блок из-за ситуации с правами венгерского меньшинства в Закарпатье. Поэтому председательствующая сейчас Бельгия надеется добиться единодушия и провести первый раунд переговоров о вступлении 25 июня.

2 мая 2024 года президент Латвии Ринкевичс сказал, что процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС будет чрезвычайно сложным, но его реально начать уже в июне.

29 мая Politico писало, что в ЕС хотят начать переговоры о вступлении в блок до начала председательства Венгрии, то есть до 1 июля.

30 мая в немецком правительстве заявили, что Украина выполнила все требования по реформам, необходимым для начала переговоров о вступлении в ЕС.

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