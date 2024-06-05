12 країн ЄС закликали розпочати переговори про вступ до блоку України та Молдови не пізніше червня

Ініціатором звернення до Ради ЄС став міністр європейських справ уряду Чехії Мартін Дворжак

Мартін Дворжак (Фото: FEHIM DEMIR / EPA)

12 країн – членів Євросоюзу звернулися до бельгійського головування в Раді ЄС із закликом розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до блоку, просять це зробити до кінця червня. Про це заявив міністр європейських справ уряду Чехії Мартін Дворжак, передає портал Tvoříme Evropu.

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Дворжак ініціював відповідний лист-звернення від своєї держави до Ради ЄС — зокрема, міністерці закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб.

Пропозицію чеського посадовця підтримали ще 11 європейських країн: Швеція, Фінляндія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Естонія, Латвія та Словаччина.

Дворжак заявив, що Рада ЄС має ухвалити переговорні межі для України та Молдови не пізніше червня, і це рішення мають ухвалити одноголосно, щоб дозволити скликання міжурядових конференцій з обома країнами.

"Я вважаю, що зараз правильний час для того, щоб рухатися вперед і робити конкретні кроки в процесі вступу України та Молдови до ЄС", – сказав він.

За його словами, цей крок може надати нової енергії зусиллям України та Молдови з впровадження необхідних реформ.

ДОВІДКА. Наразі в Раді ЄС має головування Бельгія, тому ця країна відповідає за організацію роботи законодавчої влади блоку, впливає на ухвалення політичних та правових його рішень. Головування держави розпочалося 1 січня й триватиме до 30 червня.

2 травня президент Латвії Рінкевичс сказав, що процес переговорів про вступ України та Молдови до ЄС буде надзвичайно складним, але його реально розпочати вже в червні.

29 травня Politico писало, що в ЄС хочуть розпочати переговори про вступ до блоку до початку головування Угорщини, тобто до 1 липня.

30 травня в німецькому уряді заявили, що Україна виконала всі вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС.

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